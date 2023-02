Un brutto fatto ha coinvolto Chiara Ferragni e Fedez dopo Sanremo 2023. Sono state tantissime le polemiche scoppiate sulla coppia, infatti l’imprenditrice digitale è stata criticata aspramente per il suo monologo sulle donne mentre il rapper per i suoi atteggiamenti provocatori. In primis ha puntato il dito contro alcuni esponenti politici, durante una sua esibizione sulla Costa Smeralda, poi nella finale di sabato scorso ha baciato Rosa Chemical in bocca e quest’ultimo ha anche twerkato addosso a lui.

Ma la pace per Chiara Ferragni e Fedez non è destinata a tornare presto. Successivamente sono anche uscite delle voci che li davano in crisi coniugale, proprio perché la co-conduttrice di Amadeus si sarebbe infastidita per i comportamenti del marito. Cosa che però è stata smentita dal cantante, che ha postato questo messaggio dedicato alla moglie: “Sono fiero di te, ti amo”. Ma ora il sito Libero Quotidiano ha riportato un altro episodio, verificatosi subito dopo l’atto conclusivo del Festival.

Chiara Ferragni e Fedez, brutto episodio dopo Sanremo 2023

C’è chi proprio non riesca a sopportare Chiara Ferragni e Fedez e stavolta questo malcontento nei loro confronti è stato manifestato con una scritta eloquente, che avrà fatto restare molto male i Ferragnez. Sono usciti anche dei dettagli sull’accaduto, infatti Libero Quotidiano ha riferito di un messaggio contro di loro apparso domenica 12 febbraio nella città di Milano, su un led nelle vicinanze delle tre torri di CityLife, quindi nei pressi della loro casa. Nonostante non si faccia riferimento ai due in modo chiaro, implicitamente si sono compresi i destinatari.

Si sarebbe trattato di una risposta al messaggio di Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston, che aveva scritto sul suo vestito: “Pensati libera“. L’artista originario di Cremona, Riccardo Benassi, che si fa chiamare col nome di Daily Desiderio, ha fatto comparire: “Pensami me***“. E questo sarebbe riferibile all’imprenditrice digitale, anche se non si è capito perfettamente il significato di questo suo gesto. Vedremo se lui uscirà allo scoperto con qualche affermazione ufficiale che possa chiarire tutti i dubbi.

Comunque, nonostante Fedez abbia fatto capire che non ci siano problemi di coppia, lui è andato ad una festa senza la presenza di Chiara Ferragni. Potrebbe aver deciso di saltare il party esclusivamente per riposarsi, ma le voci negative non smettono di uscire fuori.