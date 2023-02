“Cosa è successo tra noi”. Prelemi in crisi, Pierpaolo Pretelli rompe il silenzio dopo l’annuncio choc di Giulia Salemi al GF Vip

Pierpaolo Pretelli risponde a Giulia Salemi dopo l’annuncio al GF Vip 7. Le voci di crisi circolavano da qualche giorno e durante la puntata del reality show andata in onda lunedì 13 febbraio, l’influencer ha voluto confermare la notizia anticipata dal conduttore Alfonso Signorini in apertura del Grande Fratello Vip.

“Voglio essere sincera: stiamo vivendo un momento di crisi, come può succedere a tantissime coppie di trent’anni – dice la stessa influencer -. Ci tengo a dire che non sono volati piatti, non è in dubbio l’amore e non ci sono terze persone di mezzo”, ha detto Giulia Salemi parlando della crisi con Pierpaolo Pretelli.

Pierpaolo Pretelli risponde a Giulia Salemi dopo l’annuncio della crisi

Durante la diretta Giulia Salemi ha faticato a trattenere le lacrime: “Stiamo cercando di capire in che direzione stia andando la relazione. Io personalmente spero di trovare una soluzione”. Giulia ha chiesto di rispettare questo momento così delicato e la loro privacy: “So che siamo una coppia nata sotto le telecamere ed è difficile chiedere di rispettare la privacy. Però mi auguro che questa cosa accada”.

Mentre Giulia Salemi annunciava la crisi dallo studio, Pierpaolo Pretelli ascoltava in diretta al GF Vip Party insieme a Soleil Sorge, che si è lasciata andare ad una breve risata. L’ex vippona non è riuscita a trattenersi dopo aver ascoltato la frase “non sono volati piatti”, chiaro riferimento alla lite tra la Murgia e Andrea Maestrelli prima del GF Vip.

La sofferenza di questo momento

le lacrime di Giulia

il nodo in gola di Pier nel trattenere le lacrime,

la rabbia,xché ness dei 2 avrebbe voluto questo

E nello stesso tempo c’è la consapevolezza che un

Amore così grande ora ha bisogno di CURE e ATTENZIONI x riprendersi #prelemi pic.twitter.com/FGwmk2LYNf — È tutto magico..❤️ (@ETuttoMagico) February 14, 2023

Pierpaolo Pretelli risponde a Giulia Salemi dopo l’annuncio al GF Vip 7:”Ci sono delle priorità”, ha detto commentando la diretta della puntata. “Non c’entrano terze persone, è che bisogna riflettere sulle priorità della vita, non dico altro, ci sono delle priorità, non voglio dire altro”, ha detto ancora l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. Pretelli è papà di Leonardo, nato dalla relazione con la modella Ariadna Romero.