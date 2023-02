L’annuncio di Giulia Salemi sulla crisi con Pierpaolo Pretelli è arrivato in diretta come un fulmine a cielo sereno; un momento duro, che l’influencer e attuale volto del GF Vip 7 non ha faticato ad ammettere. Che qualcosa non andasse si era capito dal momento del collegamento con il GF VIP Party, dal suo camerino. Uno scambio piuttosto freddo: “Ciao Giulia”, “Ciao Pierpaolo” era stato il saluto. Ben diverso da quello delle settimane scorse in cui i due si erano sempre salutati chiamandosi “amore”.



A Alfonso Signorini Giulia aveva dato una spiegazione sommaria. “Sarò sincera, stiamo vivendo un momento di crisi che può succedere a tante coppie di trent’anni. Ma non sono volati piatti, non ci sono stati tradimenti, non è in discussione l’amore”. Poi, dopo la puntata, i due si sono ritrovati al GF Vip Party per gli ultimi saluti prima di concludere la puntata.

GF Vip 7, Giulia Salemi incontra Pretelli dopo l’annuncio della crisi



Giulia ha subito preso il toro per le corna: “Ciao ragazzi! Allora volevo fare una piccola precisazione per quanto successo a inizio puntata, anche nel rispetto che abbiamo io e Pierpaolo. Perché comunque eravamo già accordati nel caso Alfonso ce l’avesse chiesto, essendo che la notizia stava già iniziando a circolare. Ovviamente avrei risposto e l’avrei fatto in questa maniera”.



Poco dopo Giulia Salemi ha aggiunto: “Siamo da due anni sotto ai riflettori e prima che si rovini quello che c’è stato di bello e che persone possano speculare con articoletti acchiappa clic, parlando e facendo illazioni assolutamente non vere se non io e lui. E come dicevo prima non c’entrano persone esterne, tradimenti o cose che possano essere da gossip preferiamo preservarlo e bruciare la notizia una volta per tutte”.

Il mio cuore ha fatto tanto crack per Giulietta 💔 sono sicura che tutto si risolverà 💘 siete molto belli insieme e vi amiamo alla follia 💘 il vostro amore è pure e vero ❤️@GiuliaSalemi93@pierpaolopretel#prelemi pic.twitter.com/ByWS7CNLqF — Luana Campo Verde (@LuanaCampoVerd2) February 13, 2023



E ancora: “Essere anche sinceri con chi ci segue e cercare di risolverla, sperando di poterne parlare stasera e mai più pubblicamente”. Insomma, per ora la crisi non sembra ancora arrivata ad un punto di rottura certo sono pochi quelli che pensano che, dopo frasi del genere, si possa arrivare ad un soluzione.