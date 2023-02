“Lo hanno fatto dopo la puntata”. GF Vip, Edoardo e l’altro più vicini che mai: momento hot tra le lenzuola (VIDEO)

Che succede tra Edoardo e Alberto al GF Vip 7? I due sono sempre stati molto intimi, ma mai come queste ultime ore. Cosa è successo quindi questa volta? Al termine della puntata, molto accesa per Edoardo, che si è di nuovo scontrato pesantemente con Antonella, si è andato a chiudere in un momento di dolcezza con Alberto. Un momento, definito hot da qualcuno, che ha scatenato i dubbi e le domande dei telespettatori.

In molti adesso si chiedono: Edoardo e Alberto sono due semplici amici o c’è qualcos’altro tra loro? Ad un certo punto della serata Donnamaria si è messo a piedi nudi davanti ad Alberto, che era sdraiato a letto, il motivo? Farsi massaggiare. “Come vuoi che io mi metta? Dai, annusali, che so che ti piace!”, ha detto Edoardo con ironia. “Non dire queste cose! Non mettermi in mente questa immagine orrenda“, ha quindi detto De Pisis, rifiutandosi di farlo.

A quel punto però Alberto ha chiesto un bacio sulla guancia all’amico speciale per “riappacificarsi“ e poco dopo si è messo a massaggiarlo. Tante risate tra i due concorrenti, che però hanno anche suscitato un po’ di imbarazzo nella stanza. Poco prima, mentre Alberto stava ballando dopo la puntata, Donnamaria si è presentato da lui chiedondogli: “Possiamo fare finta di fare se..o? E vediamo che succederà…”.

Edo: Possiamo fare finta di fare sesso?

Alberto: Smettila no

E poi Antonella non si deve incazzare?#donnalisi pic.twitter.com/jXHC4fPqUy — Team Nicola Pisu (@TeamNicola_) February 13, 2023

A quel punto Alberto gli ha detto di smetterla e si è allontanato infastidito. Qualche ora più tardi, i due hanno deciso di dormire insieme. E mentre Alberto era sotto le coperte, Edoardo è andato a sdraiarsi su di lui, abbracciandolo. Il tutto davanti a Sarah che ha assistito alla scena. Non sappiamo se tra loro sia successo qualcosa o se ci sia l’intenzione, ma in tanti hanno commentato sui social i gesti dei due vipponi.

Edo non ha nessuna intenzione di recuperare ora è andato a flirtare nel letto con Alberto e a farsi fare un massaggio

Sceme voi che ci credete ancora ra questo pagliaccio intressato solo ai consensi #donnalisi #GFVIP #iostoconantonella pic.twitter.com/N2COAREnMJ — Dracarys🔥 (@michicima) February 14, 2023

Eh si

Alberto si è alzato dal letto con un erezione e Edo gli ha pure fatto il gesto della 👌 però a lui è tutto lecito

Non ci siamo #gfvip #donnalisi https://t.co/74ygEKD73F pic.twitter.com/EqCjaub5Ub — 🥀SallyCamminaPerStrada🎤 (@_Nialler_______) February 14, 2023

È stato soprattutto l’atteggiamento di Edoardo nei confronti di Alberto ad aver creato scompiglio. In molti ci hanno visto un semplice mondo per cercare supporto dopo l’ennesima discussione con Antonella, altri invece ci hanno intravisto qualcosa di più. Antonella d’altro canto, durante la notte, è uscita dal bagno senza veli ed è entrata in camera mentre c’erano anche altre persone. Poi, ha preso uno slip e se lo è infilato direttamente lì, davanti a tutti.

