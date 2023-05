Fiorello choc, arriva una brutta notizia. Il noto showman siciliano nel corso della trasmissione di successo VivaRai2! avrebbe affermato di sganciare una vera e propria “bombetta”. La notizia si sarebbe appresa dopo le dimissioni di Lucia Annunziata in merito agli stravolgimenti che hanno colpito la tv di Stato. Non solo il caso tanto chiacchierato dell’addio di Fabio Fazio alla Rai, ma anche le voci di corridoio su Serena Bortone, per arrivare a toccare anche un altro degli argomenti che più ha fatto gola: le nomine dei vertici e dei direttori di testata. Insomma, in vista dei cambiamenti tanto discussi, Fiorello procede come un treno e lo annuncia tutti.

La notizia di Fiorello su Amadues è uno choc per i fan. Come ormai è noto, lo showman siciliano è legato da una profonda amicizia ad Amadues. Un rapporto saldo e duraturo che talvolta è andato incontro alla condivisione di alcuni palcoscenici, come quello di Sanremo. E a tal proposito, nel corso della puntata di VivaRai2!, Fiorello ha tirato in ballo l’amico in merito a una notizia che potrebbe non essere delle migliori: “Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa“.

A quedto punto Fiorello ha proseguito entrando nel vivo del contenuto della conversazione avuta con l’amico. “Non so se quest’anno farò Sanremo. Lì la butto. Mi ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. Oh, mi ha detto così. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere. Non gliene deve fregare niente alla gente, però deve sapere”. Una notizia bruttissima, una “bombetta” come appunto l’ha definita Fiorello stesso, che potrebbe andare incontro alla forte delusione del pubblico italiano.

Adesso dunque le possibilità in vista della nuova edizione della kermesse musicale sarebbero più di due: Amadues alla fine accetterà di presentarsi al pubblico nelle vesti di conduttore, o al contrario, rifiuterà l’incarico passando il testimone a un altro o a un’altra collega, e terza ipotesi, rimarrà comunque a ricoprire il ruolo di direttore artistico della manifestazione. In ogni caso resta il fatto che il contratto di Ama con Sanremo scadrà appunto nel 2024 e andrà a comprendere anche la prossima edizione. Al momento si tratta solo di ipotesi che si susseguono e che solo il diretto interessato potrà prima o poi chiarire definitivamente. In ogni caso la notizia risulta essere un vero choc, soprattutto alla luce del boom di ascolti che Ama è riuscito a portare a casa nel corso dell’edizione di Sanremo 2023.

Ipotesi o “bombetta”, per dirla alla Fiorello? In ogni caso lo showman nel corso della puntata ha affrontato anche un altro tema, quello in merito alle dimissioni Lucia Annunziata avvenute dopo 30 lunghi anni di professionalità spesa alla Rai: “Annunziata perché te ne sei andata?”. E lo showman ha poi colto l’occasione per leggere in diretta una ipotetica lettera di dimissioni della giornalista: “Chiedo scusa per gli errori di ortografia ma ho cercato di scrivere più in fretta possibile così da potermi dimettere prima che sareste voi foste a cacciarmi”, riporta lo scritto tra le prime righe. Ovviamente Fiorello ha semplicemente provato a sdrammatizzare con l’ironia che da sempre lo contraddistingue.