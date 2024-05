L’Isola dei Famosi sta vivendo una fase delicata, infatti i naufraghi sono anche stati puniti nelle scorse ore per una violazione del regolamento. E ora è arrivato un attacco senza precedenti, che ha tirato in ballo anche Pier Silvio Berlusconi. Non sappiamo se l’amministratore delegato di Mediaset vorrà replicare ufficialmente, ma intanto la situazione si sta infiammando.

L’Isola dei Famosi non è mai partita col piede giusto, infatti i naufraghi e la conduttrice Vladimir Luxuria hanno avuto sempre giudizi abbastanza negativi. Non a caso il reality show non è stato seguito a dovere, raggiungendo anche degli ascolti televisivi ben al di sotto di ogni aspettativa. E ora è giunta una sorta di sentenza, forse definitiva, sulla trasmissione.

Isola dei Famosi, naufraghi e programma sotto attacco: coinvolto pure Pier Silvio

Le dinamiche dell’Isola dei Famosi non stanno convincendo il pubblico e i naufraghi stanno deludendo le attese. Dunque, è arrivata una reazione furente da parte di un utente, che ha fatto una sorta di riassunto su quanto successo finora in Honduras. Una considerazione condivisa anche da altra gente, quindi la preoccupazione dei vertici di Mediaset è totale.

Questa la durissima invettiva contro l’Isola dei Famosi da parte di un internauta, Toni, sul social network X: “Un programma visto da nessuno, condotto in maniera oscena che rappresenta la giusta punizione per chi ha voluto trasformare un format, che di base era interessante, in una schifosa fiera del trash e della volgarità. Mi auguro che Pier Silvio ci perda una valanga di soldi“.

Pier Silvio Berlusconi è stato tirato in ballo perché accusato di aver reso l’Isola non interessante. Chissà se almeno Vladimir riuscirà a far cambiare idea a qualcuno nelle prossime puntate.