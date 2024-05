Nuovi problemi all’Isola dei Famosi, ma questa volta non c’entrano le polemiche sugli ascolti, le voci su un cambio di palinsesto e i botta e risposta tra la conduttrice, Vladimir Luxuria, e l’ex naufrago Francesco Benigno che, lo ricordiamo, è stato espulso poco dopo l’inizio del reality. I problemi riguardano i concorrenti, che poco fa sono stati raggiunti da una comunicazione pesante.

È infatti stato violato di nuovo il regolamento del programma e come spesso accade, a causa degli errori di alcuni sono stati tutti a rimetterci. Insomma, una punizione di gruppo. E ovviamente ha generato malumori, anche considerando la stanchezza e la fame dovuta a diversi giorni di permanenza in Honduras per i naufraghi.

Isola dei Famosi, punizione di gruppo

Come sappiamo, ora i naufraghi sono divisi in due gruppi e hanno il divieto assoluto di interagire tra loro, se non in brevi momenti in cui è consentito loro il contatto. A quanto pare, però, qualcuno non ha rispettato questa regola e ha perciò spinto gli autori a prendere provvedimenti. È quindi arrivato un annuncio sulla playa.

Stando a quanto emerso, Greta Zuccarello e Rosanna Lodi hanno interagito quando era vietato: la prima si è complimentata con la seconda per le orecchiette. La punizione? I concorrenti deve cedere immediatamente una ciotola di riso a testa, rinunciando, così, a una porzione di cibo giornaliera.

Entrambe le squadre dovranno rinunciare a una porzione di riso per non aver rispettato le regole…#Isola pic.twitter.com/UOArDABmld — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 10, 2024

"Siamo di più di una ciotola di riso, facciamo vedere un po' di carattere!"

Edoardo Franco non vuole polemiche e accetta la punizione.#Isola pic.twitter.com/UkTMwaH6gK — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 10, 2024

Rosy ha commentato di non sentirsi in errore, mentre Greta ha riflettuto e ricordato il momento in cui avrebbe parlato alla compagna. Sta di fatto che il provvedimento ha generato un bel po’ di malcontento. Tra le più arrabbiate Valentina Vezzali e Khady Gueye, mentre Edoardo Stoppa e Edoardo Franco, hanno provato a smorzare un po’ i toni. Ad ogni modo, la punizione non è revocabile.