L’Isola dei Famosi ha perso un altro naufrago, costretto ad essere eliminato. Dopo averci provato a resistere, alla fine si è arreso alla volontà del pubblico e ha abbandonato l’Honduras durante la sesta puntata in diretta. Ci sono stati diversi momenti importanti nel corso della serata, come la bellissima sorpresa per Edoardo Stoppa con l’arrivo della moglie Juliana Moreira.

Ma all’Isola dei Famosi, oltre alla notizia relativa a questo naufrago eliminato, si è parlato anche di Khady che ha subito una punizione per la seconda volta e anche della possibilità che lei si stia innamorando di Artur. Infatti, potrebbe nascere a breve la prima coppia. Ma andiamo a scoprire ora insieme cosa è successo prima dell’eliminazione del concorrente.

Isola dei Famosi, chi è il naufrago eliminato nella sesta puntata

Durante l’Isola dei Famosi il televoto è stato fondamentale per stabilire chi fosse il naufrago eliminato. Partendo dall’inizio, ha ottenuto immediatamente la permanenza Joe Bastianich, che ha conquistato il 49% delle preferenze del pubblico. Bene anche Khady, che col 17% non ha avuto difficoltà a restare. E si è salvata pure Rosanna con il 15% dei voti.

Al ballottaggio finale si sono presentati Daniele e Sonny, con quest’ultimo che è stato definitivamente eliminato dal reality show di Canale 5. Il primo si è portato a casa il 10%, mentre col 9% dei voti Olumati ha dovuto salutare tutti e ritornare a casa. La sua esperienza si è dunque chiusa qui e non ci sono più speranze di rivederlo in Honduras.

Sonny Olumati, nato in Italia da genitori nigeriani, è un ballerino ma anche attivista perché ha deciso di sostenere i diritti degli stranieri nel nostro paese, unendosi all’associazione Italiani Senza Cittadinanza. Ha preso parte spesso a programmi tv per questa sua battaglia, ma è stato anche protagonista nel piccolo schermo e a teatro in veste di coreografo.