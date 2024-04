Cambiamento improvviso in vista per l’Isola dei Famosi. Mediaset ha sicuramente già avvisato Vladimir Luxuria di questa decisione, che impatterà notevolmente sul reality show di Canale 5. Nella serata di lunedì 29 aprile ci sarà un nuovo appuntamento in diretta e potrebbe già esserci questa comunicazione da parte della conduttrice, che si rivolgerebbe direttamente al pubblico.

Infatti, questa tormentata edizione dell’Isola dei Famosi dovrebbe subire un altro scossone considerevole. Mediaset starebbe optando per questa nuova decisione e chissà che tipo di risvolti porterebbe. La notizia è ormai trapelata e si sta diffondendo ovunque. Scelta un’altra trasmissione, che verrebbe inserita proprio al posto del programma in questione.

Leggi anche: “Torna, è ufficiale”. Colpo di scena all’Isola dei Famosi: attesa per la reazione dei naufraghi





Isola dei Famosi, Mediaset: nuova decisione sul reality

A sgomberare ogni dubbio sull’Isola dei Famosi e su quello che starebbe facendo Mediaset, con la decisione ormai partorita, è stata Publitalia. E la notizia è stata rilanciata anche dal sito Lanostratv. A partire dal prossimo 13 maggio, la trasmissione di Vladimir Luxuria non dovrebbe più andare in onda di lunedì perché dovrebbe partire un nuovo programma su Canale 5.

Publitalia ha praticamente fatto sapere che l’Isola dei Famosi dovrebbe essere trasmessa il martedì sera a partire dalla metà del mese di maggio. Di lunedì ci sarebbe Io Canto Family, presentata da Michelle Hunziker. Annullato il doppio appuntamento settimanale per il reality show, che fino alla sua conclusione allieterebbe il pubblico solo una volta.

C’è curiosità per capire se questa variazione potrebbe portare benefici o meno all’Isola dei Famosi, che finora non ha totalizzato ascolti televisivi molto interessanti. Ma Vladimir spera in un cambio di rotta.