A poche ore dalla nuova puntata in diretta dell’Isola dei Famosi è stato annunciato un ritorno di un naufrago. Un vero e proprio colpo di scena, visto che le indicazioni dei giorni scorsi facevano ipotizzare tutt’altro. Ma le cose sarebbero andate diversamente e Vladimir Luxuria parlerà inevitabilmente di lui. Scopriremo anche le prime reazioni del pubblico e degli altri concorrenti.

Infatti, all’Isola dei Famosi non si stava più immaginando questo ritorno del naufrago. Sembrava ormai estromesso quasi definitivamente dall’Honduras e pronto a farsi rivedere in Italia. Ma non sarà così, anche se comunque durante l’appuntamento televisivo ci si soffermerà anche su altri temi dato che sono successe parecchie cose in questi giorni.

Isola dei Famosi, c’è il ritorno di un naufrago

In Honduras vedremo quindi uno dei volti dell’Isola dei Famosi fare il suo definitivo ritorno. Questo naufrago aveva temporaneamente lasciato il resto dei compagni e infatti i telespettatori non lo avevano visto nemmeno durante i daytime. Si era parlato di possibili litigi avuti con altri, ma anche di un ipotetico infortunio. Sarà Vladimir a fugare ogni dubbio nelle prossime ore.

A rientrare in gioco ufficialmente sarà Daniele Radini Tedeschi, che sicuramente spiegherà cosa è successo. Ma è stata già smentita l’ipotesi che possa ritirarsi pure lui. E c’è curiosità per capire come reagiranno gli altri concorrenti. Si parlerà invece dell’addio di Pietro il poeta e anche della concorrente Marina, la quale si è resa artefice di battibecchi con altri naufraghi. Inoltre, sarebbe sparito lo spray repellente e la produzione è stata costretta ad intervenire.

Due naufraghi sarebbero stati puniti, ma per tutti i dettagli occorrerà aspettare la puntata del 29 aprile. Per Vladimir Luxuria si preannuncia un appuntamento davvero ricco di sorprese.