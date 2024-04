Colpo di scena in vista della nuova puntata dell’Isola dei famosi in programma stasera su Canale 5. Per la prima volta dall’inizio di questa edizione cambia tutto. In arrivo una comunicazione urgente per due naufraghi. Si tratta di Samuele Peron e Matilde Brandi. Ma prima di approfondire e capire cosa sta succedendo tra l’Italia e l’Honduras, facciamo un passo indietro.

Stasera Vladimir Luxuria svelerà il nome del nuovo naufrago eliminato che dovrà lasciare l’Honduras e fare le valige per tornare in Italia. Il televoto era stato aperto la scorsa settimana, ma era stato successivamente chiuso a seguito della decisione del poeta Pietro Fanelli di lasciare l’isola, anche lui tra i nominati. Al televoto se la giocano quindi Joe Bastianich, Khady Gueye, Daniele Radini Tedeschi e gli ultimi due naufraghi arrivati sull’isola Rosanna Lodi, Sonny Olumati.

Isola dei famosi, comunicazione urgente per Samuel Peron e Matilde Brandi

La puntata di stasera si annuncio ricca di emozioni e sorprese. Di carne al fuoco ce ne è veramente tanta. Come noto, giovedì scorso l’Isola dei Famosi non è andata in onda per decisione dei vertici Mediaset, quindi gli argomenti da affrontare in Papalba sono davvero molti. Sarà sicuramente una puntata impegnativa anche per l’inviata Elenoire Casalegno. Mentre i telespettatori sono curiosi di conoscere i commenti degli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese sulle ultime avventure dei naufraghi.

Il principale interrogativo riguarda Daniele Radini Tedeschi. Il critico d’arte infatti è sparito dalla spiaggia: si sarebbe ritirato dal gioco, ma non se si tratta di una decisione momentanea o definitiva. Non si sa neanche cosa gli sia successo. Da una parte si parla di un problema di salute in via di risoluzione, dall’altra di una discussione per quanto riguarda le porzioni di cibo. Vedremo.

Ma torniamo al sondaggio per il favorito della settimana. Poco fa Novella 2000 ha pubblicato i risultati. E come detto c’è una sorpresa: Matilde Brandi ha scalzato al primo posto Samuele Peron, dopo un lungo dominio incontrastato. La ballerina è il naufrago più amato del pubblico con oltre il 44 per cento delle preferenze. Al secondo posto, staccato di molto, c’è invece Edoardo Stoppa. Mentre Peron è precipitato dal primo al quinto posto. Come si spiega l’exploit della ballerina? Forse il pubblico sta apprezzando questa sua versione molto più pacata rispetto a quella del Grande Fratello Vip, come fatto notare in studio da Sonia Bruganelli.