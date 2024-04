Momento importantissimo all’Isola dei Famosi per Edoardo Stoppa. Nelle prossime ore, ci riferiamo alla puntata in diretta del 29 aprile, Vladimir Luxuria gli comunicherà una notizia incredibile. Resterà decisamente a bocca spalancata, quando davanti a lui si paleserà qualcosa di inaspettato. E non mancheranno sicuramente tante lacrime da parte del naufrago.

Anche i telespettatori dell’Isola dei Famosi non vedono l’ora che Edoardo Stoppa possa vivere questa fase fondamentale del suo percorso in Honduras. Possiamo subito anticiparvi che si tratterà di una straordinaria sorpresa, come riferito dalla pagina Instagram ufficiale del reality condotto da Vladimir Luxuria, col prezioso contributo di Sonia Bruganelli, Dario Maltese ed Elenoire Casalegno.

Isola dei Famosi, sorpresa in arrivo per Edoardo Stoppa

Nelle scorse ore, prima della puntata in diretta dell’Isola dei Famosi, è stata annunciata la sorpresa più grande per Edoardo Stoppa. Il naufrago non potrà che essere felice per un incontro speciale che lo farà esplodere di gioia. E anche le reazioni del pubblico sono state positive, infatti quasi tutti hanno già fatto partire il countdown per vivere questo momento.

Durante l’appuntamento dell’Isola, Vladimir farà entrare in scena Juliana Moreira che potrà incontrare il marito Edoardo in Honduras. Questo l’annuncio ufficiale: “Juliana Moreira è volata dall’altra parte del mondo per il suo amato Edoardo Stoppa. Stasera una bellissima sorpresa per lui! Isola, in prima serata su Canale 5”. E tutti hanno apprezzato questa decisione del programma.

Juliana Moreira, modella, showgirl e conduttrice 42enne, si è fidanzata con Edoardo Stoppa nel 2007 e i due hanno avuto due figli: Lua Sophie e Sol Gabriel nati rispettivamente nel 2011 e nel 2016. Si sono sposati con un matrimonio civile il 10 novembre 2017 a Milano. E ora lei gli farà una splendida sorpresa all’Isola.