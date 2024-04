“Non voglio vedere Juliana”. Isola dei Famosi, il gesto choc di Edoardo lascia tutti di sasso, compresi i naufraghi e gran parte degli spettatori. Vladimir Luxuria lo aveva annunciato sin dai primi minuti di questa puntata che non ci sarebbero stati sconti per nessuno e che alcune cosa avrebbero messo in grave difficoltà tutti. Eppure nessuno si sarebbe ami aspettato a un gesto così ‘forte’ da parte di un naufrago che da settimane non vede e non sente l’amore della sua vita. Edoardo Stoppa e Juliana Moreira sono innamorati profondamente da anni e il loro rapporto non è mai stato messo in discussione, almeno fino a la scorsa sera.

>> “Devi tornare subito a casa”. Isola dei Famosi, Luxuria comunica la notizia peggiore al naufrago

Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa è successo e perché Edoardo ha fatto così discutere. Vi basti pensare che la Moreira era in Honduras proprio per vedere suo marito. Eppure, per farlo, l’uomo avrebbe dovuto tradire tutti i suoi compagni. Luxuria infatti, durante una prova, ha chiesto all’uomo che avrebbe sì potuto riabbracciare la sua Juliana, ma ad un costo altissimo: niente riso per nessuno dei naufraghi.





“Non voglio vedere Juliana”. Isola dei Famosi, il gesto choc di Edoardo

A questo punto Stoppa, uno dei più amati dentro e fuori dalla spiaggia onduregna, ha deciso di privilegiare il gruppo e di non abbracciare sua moglie. È rarissimo infatti che un naufrago rifiuti un gesto del genere per il bene del gruppo. Ma così è stato. In evidente difficoltà, Edoardo ha chiesto aiuto a Juliana chiedendole: “Che cosa faccio?”.

Juliana che dice di scegliere il riso a 5 metri dal suo amore 🥹#Isola pic.twitter.com/ETFqITCJH0 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 29, 2024

La Moreira allora dice con le lacrime: “Il riso…” Facendo capire al marito che non deve tradire il gruppo e così è. A questo punto Vladimir Luxuria non riesce a credere ai propri occhi e decide di prendere iniziativa e premiare comunque il papabile vincitore dell’Isola dei Famosi: “Mi voglio rovinare… Decido io… Basta! Sono una dittatrice… Un minuto per voi…”. I due allora si possono finalmente abbracciare e l’uomo divora di baci la moglie che in queste settimane le è mancata più di ogni altra cosa al mondo.

Questo gesto conferma la generosità di Edoardo Stoppa! 🥰#Isola pic.twitter.com/QGlpITT1pl — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 29, 2024

Comunque chapeau per stoppa e Juliana che non volevano fare perdere il riso a tutto il gruppo!! ❤️#isola #isoladeifamosi pic.twitter.com/GjMr4SNFgc — 🚬Alessio🚬 (@Ale__Smoke__) April 29, 2024

Luxuria dopo questo minuto di passione e amore, prende di nuovo la parola e dice alla donna: “Non hai fatto un viaggio a vuoto Juliana perchè con questo tuo gesto hai dimostrato ancora una volta la generosità di tuo marito Edoardo…”. Sembra evidente che Edoardo Stoppa, con questo gesto, si trova già praticamente in finale.

Leggi anche: “Ecco perché Francesco Benigno è stato allontanato”. Isola dei Famosi, Luxuria mostra finalmente il filmato choc