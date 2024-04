Notizia improvvisa e triste per i fan di Stefano De Martino e di quest’altra persona che con lui ha condiviso tanti bei momenti insieme. Infatti, si sarebbe rotto il rapporto stando a quanto rivelato nelle scorse ore da colui che ormai non riesce più ad avere contatti con il conduttore Rai. Un’affermazione che ha lasciato tutti con l’amaro in bocca, dato che nessuno si aspettava una cosa simile.

De Martino avrebbe rotto il rapporto con questa persona, con la quale sembrava unito in maniera indelebile. Invece è successo l’imponderabile ed è arrivata una comunicazione ai follower Instagram di quest’uomo, che non è più in grado di scambiare nemmeno qualche parola con l’ex marito di Belen Rodriguez. E ora si attende un’eventuale replica di quest’ultimo.

Stefano De Martino avrebbe rotto il rapporto con l’amico storico

Questo amico storico di Stefano De Martino ha confermato in qualche modo che si sia rotto il loro rapporto. Ha usato anche dell’ironia per raccontare la sua versione dei fatti, dopo che gli era stata posta la seguente domanda: “Sei ancora amico invece con Stefano De Martino?“. E ciò che ha detto è stato alquanto sorprendente, visto che non c’erano stati rumor su litigi o altro.

A sganciare la bomba è stato il ballerino Marcello Sacchetta, che ha risposto così al quesito di un suo seguace su Instagram: “Io lo chiamo, lui non mi risponde. Ho smesso di chiamarlo. Aspetto che mi chiami lui. Vediamo se siamo ancora amici. Vi aggiornerò”. Non si sa per quale motivo non risponda alle telefonate del compagno di Giulia Pauselli, quindi c’è curiosità per capire se Stefano vorrà intervenire sull’argomento.

Marcello Sacchetta e Stefano De Martino erano quasi dei fratelli, visto che la loro amicizia nata ad Amici era fortissima. Il sito Gossip e Tv ha anche ricordato che quando nel 2022 Marcello è diventato papà, il presentatore Rai gli aveva subito fatto gli auguri. Ma poi piano piano i rapporti si sarebbero incrinati, fino ad arrivare a questo punto.