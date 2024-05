Il 12 maggio è tornato in onda Affari tuoi. In gara oggi Giorgia da Catanzaro in rappresentanza della regione Calabria, insieme alla sorella Annalisa. Pacchista da 11 puntate, la pacchista ha gareggiato con il pacco numero 5. Affari Tuoi quest’anno ha ottenuto un successo impressionante in fatto di ascolti e ovviamente il grande merito va ad Amadeus, conduttore che grazie alla sua simpatia e bravura riesce ogni sera ad appassionare i telespettatori Rai.

Con l’addio però al servizio pubblico – Amadeus ha firmato un contratto con la Warner e da settembre approderà al Canale Nove – il conduttore dovrà salutare anche il game show di Rai Uno e proprio in questi giorni si è parlato molto di chi potrebbe prendere il suo posto. Ma torniamo alla puntata del 12 maggio, nella quale, come detto, la protagonista è stata la Calabria.

Affari Tuoi, Amadeus trita un assegno e poi ne strappa un altro

Si parte con le sei chiamate consecutive e la prima offerta del dottore. Purtroppo le calabresi perdono i pacchi rossi più consistenti: quello da 75mila, i 200mila euro e anche i 300mila. Inizio disastroso e prima offerta del dottore che arriva ad appena 15mila euro. Giorgia ed Annalisa rifiutano e vanno avanti con altre tre chiamate molto fortunate.

Il dottore sale a 19mila euro, ma le sorella calabresi rifiutano e vanno ancora avanti con tre tiri. In gioco restano 4 blu e 4 rossi da 10mila, 15mila, 30mila e 100mila euro. Il dottore propone il cambio alle due e alla fine decidono di accettare il cambio: lasciano il pacco numero 5 e prendono il numero 17 dell’Umbria. La curiosità è troppa e il primo tiro scelgono il loro ex pacco in cui ci sono 30mila euro. Il dottore offre 9mila euro per tre tiri. In ballo 4 blu e tre rossi da 10mila, 15mila e 100mila euro. Le concorrenti non accettano e vanno ancora avanti.

Per fortuna le tre chiamate sono fortunatissime. Si arriva ad un finale con un solo blu e tre rossi. Arriva l’offerta più alta della serata. Il Dottore offre 22 mila euro che le concorrenti rifiutano. Si va avanti con un altro tiro me perdono i 100mila euro. Arriva l’offerta più bassa, quella di 8mila euro, che le concorrenti decidono di rifiutare. A questo punto Amadeus chiede di fare una cosa che non ha mai fatto nel corso della sua condizione ad Affari Tuoi: “Posso fare una cosa che non ho mai fatto? Lo fai tritare a me?”, ha chiesto a Giorgia, che ovviamente acconsente. Così, soddisfatto, Amadeus ha tritato l’assegno.

Ama stasera ha sia tritato che sbagliato un assegno TROPPE EMOZIONI #affarituoi — La Fra (@fra_227) May 12, 2024

Così, per la prima volta, Amadeus compie il gesto che i concorrenti ripetono più volte durante il gioco. Alla fine della puntata, le ragazze restano con 10 e 15mila euro e dopo aver rifiutato l’ennesima offerta del dottore, Giorgia e Annalisa rifiutano e si portano a casa 15mila euro. Ma anche durante l’ultima offerta Amadeus è stato protagonista di una piccola svista, mentre scriveva l’assegno per le ragazze ha sbagliato la cifra e ha dovuto strappare l’assegno: “Non è mai successo, questo lo trito a mano”, ha detto il conduttore mentre tutto il pubblico e le due concorrenti sono scoppiate a ridere.