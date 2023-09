Chi è Alex Schwazer: età, altezza, peso, moglie, figli, ex fidanzata famosa e doping

Marciatore italiano diventato famoso negli anni 2000, periodo in cui trionfa alle Olimpiadi di Pechino, Alex Schwazer è noto anche per le due squalifiche per doping nel 2012 e nel 2016. Si appassiona allo sport all’età di 15 anni quando inizia a praticare atletica leggera, più tardi alla marcia e nel 2005 si aggiudica il primo riconoscimento importante della sua carriera arrivando terzo alla gara di marcia 50 chilometri ai Mondiali di Helsinki.

Nel corso della sua carriera Alex Schwazer ha vinto una medaglia di bronzo ai Campionati del mondo di atletica leggera di Osaka nel 2007 e l’oro ai Giochi olimpici di Pechino l’anno successivo. Poi è arrivato lo scandalo per doping. Nel 2012 l’atleta è infatti risultato positivo a una sostanza chiamata eritropoietina ed è stato sospeso dalle gare ufficiali fino al 2016. Nell’autobiografia “Dopo il traguardo”, l’atleta ha confessato: “Ero un tossico, andavo in Turchia per doparmi”.

Chi è Alex Schwazer: anni, altezza, peso, moglie, figli, lo scandalo del doping

Nel libro Alex Schwazer ha parlato di quando andò a doparsi in Turchia mentendo ai genitori e all’allora fidanzata Carolina Kostner. “Innsbruck-Vienna, Vienna-Antalya. A Carolina Kostner e ai miei genitori ho detto che sarei andato a Roma, alla Fidal – si legge in un passaggio del libro -. Ho tenuto il cellulare acceso anche di notte, per evitare che partisse il messaggio della compagnia telefonica turca. Ragionavo già da tossico. O meglio, sragionavo. Ed ero pronto a mentire, perché doparsi vuol dire anche mentire”.

Nell’aprile 2015 Alex Schwazer è tornato ad allenarsi per i giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016, ma il l 21 giugno 2016 viene diffusa la notizia della positività di un campione di urine prelevato il 1º gennaio 2016. Il campione di Vipiteno respinge le accuse ma arriva una qualifica di 8 anni. Nel 2022 ha partecipato alla 9ª edizione di Pechino Express con Bruno Fabbri, nel 2023 partecipa al Grande Fratello 2023.

Alex Schwazer è nato a Vipiteno in provincia di Bolzano il 26 dicembre del 1984. È sposato con Kathrin Freund da cui ha avuto due figli, un maschio e una femmina. “La conosco da una vita, Kathi. Ho sempre pensato che fosse la ragazza più bella di Vipiteno. Più di una volta avevo fatto il primo passo, senza fortuna. Mi parlava per pochi minuti, poi spariva e non si faceva più vedere per il resto della serata”, ha scritto l’ex marciatore nella sua autobiografia. È alto 185 centimetri e pesa 73 chili.