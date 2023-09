Rosy Chin, concorrente del Grande Fratello 2023, conosciuta sui social con il nome di The Queen Rosy Chin, è una chef e imprenditrice di successo, proprietaria del noto locale milanese Yokohama, che sui social ha fatto la fortuna con i suoi video in cui si cimenta nella sua cucina fusion che unisce culture diverse tra Occidente e Oriente. Proprio grazie ai social, Rosy ha costruito una community affiatata in cui racconta il suo lavoro ma anche la sua vita privata.

Rosy Chin si è diplomata alla scuola alberghiera specializzandosi in una cucina diametralmente opposta rispetto a quella del padre, quella occidentale e italiana. Poi si riavvicina alla cucina cinese e inizia a proporre piatti fusion tra la cucina italiana e quella orientale nel suo ristorante, il Yokohama. Dai genitori ha ereditato il forte senso del dovere, il padre Chung Kuang ha iniziato a lavorare in Italia durante gli anni Settanta e ha fatto conoscere la vera cucina cinese a Milano.

Chi è Rosy Chin del Grande Fratello 2023: anni, altezza, peso, figli, marito, lavoro, come era prima

“Nella mia vita ho sofferto di bullismo, razzismo, discriminazione: come la storia di tante persone, nemmeno la mia è stata facile e priva di ostacoli. Sono donna, sono cinese, sono straniera e questo mi ha reso e mi rende diversa. E tutto ciò che è diverso dalla cosiddetta “normalità”, spaventa”, ha raccontato Rosy Chin in una intervista a QuontoBlog.

Nel 2023 la chef è entrata nella casa del Grande Fratello e per i primi concorrenti ha cucinato un piatto con i funghi cinesi. “Ho 37 anni, sono una mamma, una chef, un’imprenditrice e una moglie. Sono nata e cresciuta a Milano e mi definisco troppo italiana per i cinesi e troppo cinese per gli italiani”, ha detto nel video di presentazione.

Durante la prima puntata del Grande Fratello 2023, Rosy Chin ha parlato del suo passato e del suo brutto rapporto con il cibo. “Ho avuto un pessimo rapporto con il cibo. Per me era un nemico. Ogni problema lo annegavo nel cibo. Ero completamente differente, avevo 60 chili di rabbia, 60 chili di responsabilità in più addosso”.

Poi ho pensato ai miei bambini. Loro si meritano una mamma più dinamica. Avevo bisogno di rinascere e ho trovato la mia armonia. Il cibo è diventato il mio più grande alleato”, ha detto alle telecamere del Grande Fratello. Rosy Chin è sposata con Paolo La Quosta, anche suo socio in affari. La coppia ha tre figli, il primo dei quali avuto quando Rosy aveva solo 20 anni. È nata a Milano il 3 novembre 1985, i suoi genitori sono di origine cinese e si sono trasferiti in Italia, precisamente a Milano, dove hanno aperto uno di primi ristoranti di cucina orientale d’Italia.