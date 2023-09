Nuova edizione del Grande Fratello. Nella casa più spiata d’Italia sono entrati i primi concorrenti e venerdì sarà il momento dell’ingresso degli altri inquilini della casa, Quest’anno grandi novità, con la decisione di portare in casa il racconto delle persone e di mescolare i vip, protagonisti assoluti delle ultime edizioni, e i nip, le persone comuni, che ormai mancavano da diversi anni, precisamente dall’edizione vinta proprio dal vip Alberto Mezzetti, il Tarzan di Viterbo.

Lunedì 11 settembre i primi concorrenti del Grande Fratello 2023 sono entrati nella casa. Paolo Masella, Giselda Torresan, Vittorio Menozzi, Letizia Petris, Angelica Baraldi, Giuseppe Garibaldi, Marco Fortunati, Renzo Remotti, Anita Olivieri e i vip Grecia Colmenares, Alex Schwazer, Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. Tra questi anche la chef Rosy Chin.

Rosy Chin parla delle dimensioni dei cinesi al Grande Fratello 2023

Un mix tra nip e vip, Rosy Chin è molto conosciuta nell’ambiente della ristorazione – è suo il ristorante milanese Yokohama – e sui social è seguitissima grazie ai video in cui si cimenta nella sua cucina fusion. Come anticipato da Alfonso Signorini la storia di Rosy è molto forte ma anche bellissima, perché è la storia di una rivincita, passione e forza.

Rosy Chin è sposata con Paolo La Quosta, suo socio in affari e la coppia ha tre figli. Nelle prime ore della casa, la chef ha raccontato qualcosa della sua vita, della sua famiglia (lei è nata a Milano da una famiglia di origine cinese che ha sempre lavorato nella ristorazione) e in queste ore si è lasciata andare ad alcune confidenze hot proprio sugli uomini cinesi. La confidenza è stata riportata da Biccy: “Devo dire una cosa antipatica sui cinesi ma non la dico. Ma non è antipatica”.

La regia che censura Rosy mentre parla di grandezze dei "cactus" cinesi HAHA #GF #GrandeFratello — LaPhata🦄🌈 (@stoconNikita) September 12, 2023

“Avete presente i cliché su noi? Tipo ‘non ho mai visto un cinese in ospedale’, ‘non ho mai visto un cinese al cimitero’, ‘non ho mai visto una italiana con un cinese’, ma questa è vera. Avete mai visto una donna europea con un cinese uomo? No. Ma il contrario sì, donne cinesi che stanno con uomini europei”, ha spiegato Rosy Chin ai suoi compagni di avventura per scendere poi nei particolari: “Io non ho visto una enciclopedia di cactus. Quei pochi cactus che ho visto vi dico che è scientificamente comprovato che noi cinesi non siamo… Insomma, non fatemelo dire. Ma è una cosa di biologia, di anatomia, è una questione anatomica. Come è vero che i ragazzi di colore…”. Ovviamente la regia si è affrettata a censurare il discorso tra la chef e gli altri inquilini della casa.