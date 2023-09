Lunedì 11 settembre è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello. Nella casa più spiata d’Italia sono entrati i primi concorrenti, quest’anno sia vip che nip: Paolo Masella, Giselda Torresan, Vittorio Menozzi, Rosy Chin, Letizia Petris, Angelica Baraldi, Giuseppe Garibaldi, Marco Fortunati, Renzo Remotti, Anita Olivieri, Grecia Colmenares, Alex Schwazer, Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. venerdì sarà la volta degli altri inquilini della casa.

In questi mesi ci sono stati molti rumor sui nomi dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello. All’inizio erano saltati fuori nomi di attrici come Ornella Muti o Claudia Gerini, le quali avevano però smentito la loro partecipazione alla trasmissione condotta da Alfonso Signorini.

Grande Fratello 2023, concorrente costretto a rinunciare

Il prossimo venerdì ci sarà l’ingresso dei nuovi inquilini del Grande Fratello e tra questi non ci sarà più il famoso attore italiano che ha dovuto rinunciare all’ultimo momento a causa di un serio problema di salute. L’attore ha spiegato di essere stato contattato direttamente da Alfonso Signorini e di essere stato molto contento di poter entrare nella casa del Grande Fratello e fare una nuova esperienza ma purtroppo ha dovuto rinunciare.

“Faccio un saluto a tutti i miei fan che, come me, siete stati delusi perchè ha girato tantissimo la notizia che io devo fare il Grande Fratello. Ed è vero, perché mi aveva contattato Signorini che mi voleva assolutamente con lui. Io ero felicissimo perché volevo ancora farmi vedere da voi e stare con voi, farvi fare qualche risatina dentro la Casa. Però questo non è stato possibile”, ha spiegato Alvaro Vitali, il mitico Pierino dei film anni Ottanta.

Alvaro Vitali ha spiegato il motivo che lo ha costretto a rinunciare all’ultimo minuto al Grande Fratello 2023: “Ahimè, purtroppo io ho questa brutta asma che specialmente nel periodo estivo o, quando sta cambiando tra l’inverno e l’estate, mi vengono degli attacchi e non riesco a stare tranquillo e non riesco a respirare bene. Per cui, per questa cosa, non sono potuto andare al Grande Fratello. Mi dispiace tantissimo, molto, saluto tutti coloro che entrano nella Casa e un bacione a Signorini”.