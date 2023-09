Arnold Cardaropoli è uno dei concorrenti del Grande Fratello 2023. Il giovane è entrato nella casa durante la seconda puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici nella veste di opinionista e Rebecca Staffelli alla postazione social, lo scorso anno ruolo svolto da Giulia Salemi. La sua è una storia molto toccante e proprio per questo motivo Alfonso Signorini ha deciso di inserirlo nel cast della nuova edizione del reality di Mediaset.

Arnold Cardaropoli è un social media manager che utilizza le piattaforme con l’obiettivo di parlare e sensibilizzare l’opinione pubblica e i giovani sul tema delle adozioni internazionali. Lui è infatti un ragazzo adottato e sui social è famoso per i video che pubblica insieme alla sua famiglia allargata con l’account TikTok “Arnold & Family”, account seguito da oltre 700mila follower. Il concorrente del Grande Fratello 2023 è arrivato in Italia all’età di due anni, è stato dato in affidamento e poi adottato da una coppia di origine campana insieme a suo fratello Michael.

Arnold è uno studente di economia e marketing internazionale, lavora in un’agenzia di social media marketing e collabora con un’agenzia funebre. Durante la sua presentazione al Grande Fratello 2023 ha parlato dell’amore della sua famiglia: “Il nostro legame va oltre – ha spiegato Arnold Cardaropoli ad Alfonso Signorini -, ora già immagino mia madre in lacrime”. Proprio mentre il giovane stava per varcare la porta rossa, è arrivata proprio la madre per dargli un abbraccio e augurargli in bocca al lupo per la nuova avventura.

Arnold Cardaropoli è originario di Ghana e, come detto, è stato adottato da una coppia campana insieme a suo fratello. I genitori hanno poi adottato una femminuccia. Ha fatto tanti lavori ma il più particolare è sicuramente quello nelle onoranze funebri. “Cosa rappresenta la tua famiglia?” Gli ha chiesto Alfonso Signorini prima del suo ingresso nella casa. “La mia famiglia è tanto, se sono chi sono lo devo a loro”, ha detto il concorrente del Grande Fratello 2023.

Il giovane è famoso grazie al profilo TikTok “Arnold & Family”, seguito da oltre 700mila follower. Arnold Cardaropoli è nato il 9 maggio 2001 in Ghana. Il concorrente del Grande Fratello 2023 è alto circa un metro e ottanta per un peso di circa settanta chili. Vive con la sua famiglia a Reggio Emilia.