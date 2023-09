Tra i concorrenti del Grande Fratello 2023 c’è anche Giuseppe Garibaldi. Nella prima puntata del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, è entra un giovane omonimo dell’Eroe dei due mondi. “Qualcuno dice che siamo parenti, altri dicono che c’è stato un errore all’anagrafe. Ci somigliamo? Mi manca la barba bianca”, ha detto Giuseppe.

“Vengo da Santa Cristina d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria. Faccio il collaboratore scolastico, o come si diceva una volta, il bidello”, ha detto ancora ad Alfonso Signorini presentandosi. Il sogno? “Il posto fisso”. E parlando della sua famiglia, Giuseppe Garibaldi ha detto: “C’è mio padre, c’è mia madre e quattro fratelli maschi. Ma l’uomo in casa è sempre stata mia madre. Una donna molto forte”.

Chi è Giuseppe Garibaldi del Grande Fratello 2023: anni, altezza, peso, fidanzata, lavoro, nome

Incuriosito dal nome importante che porta, Alfonso Signorini ha chiesto a Giuseppe Garibaldi se avesse qualche legame con l’Eroe dei due mondi. “Esistono due storie, una dice che siamo parenti, l’altra no. Ma io porto con orgoglio questo nome. Lui ha unito l’Italia, io unirò la Casa del Grande Fratello” ha raccontato non appena entrato nella Casa del Grande Fratello.

Giuseppe Garibaldi non fa parte del mondo dello spettacolo ma in passato ha recitato nalla serie comedy di Italia 1 Tipi da crociera con Nicolas Vaporidis e Lodovica Comello. Giuseppe Garibaldi è nato a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, il 23 gennaio 1993 ed è single, ancora in cerca della sua Anita.

È un collaboratore scolastico, ovvero bidello, e proprio al Grande Fratello Giuseppe Garibaldi ha spiegato: “Non era la mia aspirazione nella vita, ma in fondo è un lavoro che mi piace. Anche l’ambiente è piacevole. Il rapporto con ragazzi e professori è sempre buono”. Altezza e peso di Giuseppe Garibaldi non sono conosciuti.