Chi è Letizia Petris del Grande Fratello 2023: età, altezza, peso, fidanzato, lavoro

Letizia Petris è una delle concorrenti del Grande Fratello 2023. Il nome della giovane fotografa è stato annunciato da Alfonso Signorini , conduttore del reality in onda il lunedì in prima serata su Canale 5, insieme ad altri due concorrenti nip. Tra i concorrenti nip Letizia Petris, Giselda Torresan e Vittorio Menozzi. Dopo lo spoiler sui nomi dei protagonisti del Grande Fratello 2023, molti si sono chiesti chi siano, da dove vangano e se effettivamente non siano legati in qualche modo al mondo dello spettacolo.

Letizia Petris non poi così estranea al mondo dello spettacolo. 24 anni, originaria di Riccione, la concorrente del Grande Fratello 2023 è laureata in Digital Communication, ma nella vita fa anche la fotografa. Il suo profilo Instagram è seguito da15 mila followers, numero ovviamente destinato a salire grazie alla partecipazione al reality show di Canale 5.

Leggi anche: “Siamo costretti a farlo”. Grande Fratello 2023, i concorrenti sono stati già avvisati





Chi è Letizia Petris, vita privata: anni, altezza, peso, fidanzato, lavoro, grande fratello 2023

Molto attiva sui social, Letizia Petris condivide momenti del suo quotidiano e anche del lavoro e tra i suoi seguaci si possono notare anche alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne come l’ex tentatore Giordano Mazzocchi e Luca Vetrone, ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Non è fidanzata, ma ha avuto una storia d’amore con il calciatore Andrea Contadini.

“Ho deciso di partecipare al Grande Fratello perché me lo merito per tutti i sacrifici fatti. Credo che per me possa essere una rinascita”, ha detto Letizia Petris nella clip di presentazione del Grande Fratello 2023. Sulla giovane è montata una polemica per via di alcune foto risalenti al 2022 in compagnia dell’attore turno Can Yaman alla Mostra del Cinema di Venezia.

Prima dell’inizio del Grande Fratello 2023, Letizia Petris è finita al centro di un’altra polemica per uno scambio di battute, molto trash, con un utente di nome Remagio. Nel filmato pubblicato sul canale Twitch. si sente la 24enne commentare: “Se fossi single ti bomberei. Da fidanzata non lo farei mai”, dice a gran voce Letizia durante una live con un creator dal nome “remagio”, che risponde: “Perché mi bomberesti? Se vuoi lo dico. Pensi che io abbia il ca…o gigante”. Alla luce delle nuove direttive anti-trash di Pier Silvio Berlusconi, il video ha fatto il giro del web scatenando non pochi commenti contro la concorrente. La sua altezza e il suo peso non sono conosciuti.