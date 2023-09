Lorenzo Remotti è partecipanti del Grande Fratello 2023, il popolare reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Quest’anno il giornalista è affiancato dallo storico volto del TG5 Cesara Buonamici nella veste di opinionista e da Rebecca Staffelli, figlia del celebre inviato di Striscia la Notizia, alla postazione social per commentare le dirette del lunedì e del venerdì.

Lorenzo Remotti si è presentato al pubblico con esuberanza e semplicità: “Nella vita faccio il calzolaio, che nella Casa del Grande Fratello non c’è mai stato. Faccio uno dei mestieri più antichi del mondo. I primi tempi che facevo questo mestiere, venivo preso in giro. Io sono partito dall’aver vergogna a mettermi questo grembiule, mentre ora lo porto con orgoglio. Se un cliente viene a trovarmi nel mio negozio, si ritrova in uno show. Io sono il garzone, la proprietaria è mia moglie. Io sono lo sguattero”, ha detto ridendo.

A lungo ha mantenuto il segreto a proposito della sua partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini: “C’è scritto che non devi dire che partecipi, quindi è rischioso dirlo anche in famiglia”, ha spiegato il concorrente ai suoi coinquilini. Lorenzo Remotti ha quindi spiegato di aver trovato uno stratagemma: “Allora ho trovato la scusa che mi aveva assunto un’azienda di scarpe tedesca e che sarei dovuto andare in Germania per un periodo”.

Nella clip di presentazione ha confermato la sua simpatia, spiegando che nella “Casa” non è mai entrato prima un calzolaio. “I primi tempi in cui facevo questo mestiere venivo preso in giro ma io lo faccio con orgoglio. Se il mio cliente viene a trovarmi nel negozio trova uno show“. ”Sono venuto qui per ampliare un futuro a mio figlio e a mia moglie“, ha dichiarato senza tanti giri di parole Lorenzo Remotti mentre parlava con Giuseppe Garibaldi, concorrente di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, che di mestiere fa il bidello in una scuola.

Lorenzo Remotti è molto seguito su Instagram, dove è presente con l’account @ilcalzolaioremotti. l profilo del concorrente del Grande Fratello 2023 è attualmente seguito da circa seimila follower, numero destinato a crescere con la sua partecipazione al Grande Fratello. Mariella è sua moglie e i due sono sposati dal 2012 e hanno un figlio, Dante, nato nel 2022. Abitano a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, in Piemonte, dove ha un negozio, la sua amata calzoleria, in via Verdi. Nato ad Alessandria, Lorenzo Remotti è nato il 1 luglio 1986. Non abbiamo informazioni sulla sua altezza e il suo peso.