Grecia Colmenares tra gli anni ’80 e ’90 ha stregato il Sudamerica e l’Italia con la sua presenza costante nel piccolo schermo e oggi è una concorrente del Grande Fratello 2023. Inizialmente partecipò con semplici comparse, piccole parti e ruoli minori tra il 1976 e il 1980, periodo della sua adolescenza, a telenovelas con protagoniste altre attrici. Nel 1981, arriva la sua prima grande occasione, ovvero quella di interpretare il suo primo ruolo da protagonista assoluta in una telenovela: Rosalinda, con Carlos Olivier.

Da qui in poi tutti i suoi lavori iniziano ad arrivare anche in Italia, diventando il volto di culto di una delle reti Mediaset: Rete 4. Indimenticabile il personaggio che l’ha lanciata nel mondo delle telenovela: Topazio, nell’omonima soap andata in onda dal 1984. Dopo il grande successo si trasferisce in Argentina, precisamente a Buenos Aires, dove inizia una nuova vita. Quell’anno realizza la telenovela Maria de Nadie, l’anno successivo gira Pasiones, nella quale interpreta una contadina innamorata del suo padrone.

Chi è Grecia Colmenares del Grande Fratello 2023, vita privata: anni, altezza, peso, primo e secondo marito, ex fidanzato, il figlio e la carriera

L’opera ottiene un successo assolutamente clamoroso, soprattutto in Italia e in Europa. Tra la fine del 1990 ed il 1991 interpreta due personaggi per una super co-produzione tra Argentina e Italia per la quale sono state girate scene anche in Sicilia, al Sestrière, a Genova e a Roma. In coppia con l’attore Jorge Martínez, Grecia Colmenares recita in ‘Manuela‘, dove veste i panni di due sorellastre: Manuela, buona e dolce e Isabel, perfida e fredda. La notorietà che ne deriva è stata immensa, tanto da farle vincere in Italia un Telegatto nel 1992. Grazie alla telenovela ‘Manuela‘, Grecia Colmenares raggiunge un clamoroso successo anche anche paesi come Francia, Germania, Russia.

L’attrice ha partecipato in totale a circa 5000 puntate in ben 25 telenovele e, tra queste, molte ancora vengono trasmesse su alcune reti televisive private. Da allora sono passati tanti anni e la vita della bellissima attrice di telenovelas venezuelane è cambiata molto, anche se la sua bellezza sembra essersi fermata nel tempo. Grecia Colmenares è diventata mamma di Gianfranco, figlio avuto nel 1992 dal suo secondo marito Marcelo Pelegri. Non ha abbandonato la sua carriera ma adesso si dedica più alla famiglia che alla vita sul set. Questo matrimonio, come il primo con l’attore venezuelano Henry Zakka che aveva sposato a 17 anni, è finito e l’abbiamo vista insieme al giovane fidanzato spagnolo Chando Erik Luna, storia finita presto tra accuse incrociate.

La sua ultima apparizione risale al 2000 quando l’abbiamo vista interpretare un avvocato nella serie “Vidas Prestadas”. Grecia ha ammesso di avere un sogno, come molte delle sue colleghe venezuelane: le piacerebbe partecipare a una fiction italiana. Nel 2019 entra a far parte del cast del reality show ‘L’isola dei famosi’. Grecia Dolores Colmenares Mieussens è nata a Valencia (Venezuela) i l7 dicembre 1962. Figlia di Grecia Mieussens, di origini francesi e di Lisandro Ernesto Colmenares, di origini venezuelane, ha quattro fratelli e una sorellastra. È alta 170 centimetri e pesa circa 58 chili.