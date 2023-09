Chi è Beatrice Luzzi del GF 2023: età, altezza, peso, marito, figli, lavoro

Beatrice Luzzi è una attrice, sceneggiatrice e regista italiana ed è conosciuta soprattutto per aver vestito i panni della perfida Eva Bonelli (e la travagliata storia d’amore con Alfio Gherardi) nella soap opera di Canale 5 Vivere. È laureata in Scienze politiche alla Sapienza di Roma, ha studiato due anni a Bruxelles per poi lavorare nella Direzione Generale per gli Aiuti Umanitari della Commissione Europea. Nel corso della sua carriera Beatrice Luzzi ha recitato in tantissime fiction italiane, tra queste ricordiamo “Il maresciallo Rocca 4”, “Don Matteo 4”, “Provaci ancora prof 3”, “I Cesaroni”, “L’allieva”, “Solo per amore”, “Sospetti 3”, Giorni da leone 1 e 2” e “Un posto al Sole”.

Beatrice Luzzi può contare anche una parte in Travolti al destino, il rifacimento del film italiano Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto del 1974 di Lina Wertmüller, interpretato da Madonna e da Adriano Giannini, figlio di Giancarlo, che interpreta il ruolo che fu del padre nel film originale e diretto dall’ex marito dell’artista statunitense Guy Ritchie.

Leggi anche: GF 2023, ci siamo: Alfonso Signorini presenta Cesara Buonamici e fa vedere la nuova Casa





Chi è Beatrice Luzzi del GF 2023, vita privata: anni, altezza, peso, marito, figli, lavoro

Prima di entrare nel cast della soap opera di Canae 5 Vivere, Beatrice Luzzi ha lavorato in Rai. L’arte e la recitazione sono sempre state pane quotidiano per l’attrice, che poi ha deciso di concentrarsi anche nella sceneggiatura e nella regia con la realizzazione di documentari per la rete antimafia Libera e l’associazione Cittadinanzattiva.

A teatro e in giro per l’Italia ha interpretato Poliziotta per amore, monologo scritto da Nando dalla Chiesa in memoria dell’agente di scorta Emanuela Loi, l’aentedi scorta morta insieme al giudice Borsellino e ai quattro colleghi, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli a Palermo, nel 1992 nell’attentato di via d’Amelio. Nel 2023 Beatrice Luzzi è entrata nel cast della nuova edizione del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Beatrice Luzzi "conferma" la sua partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello 👀🔥. #GF pic.twitter.com/U4Ga7xJKwH — gfvipnews_ (@gfvipnews_) August 22, 2023

Nel corso della sua carriera è stata conduttrice di Linea Verde, autrice dell’Eredità e autrice e consulente di comunicazione per diversi enti, privati e pubblici come Federculture. Beatrice Luzzi è nata a Roma il 14 novembre 1970, è alta 167 centimetri per un peso di 57 chili. Ha due figli ma non si sa chi sia il marito o compagno.