Ciro Petrone è uno dei concorrenti del Grande Fratello 2023. È entrato nella casa nella seconda puntata andata in onda venerdì 15 settembre insieme agli ultimi sei protagonisti del reality show condotto da Alfonso Signorini e in onda il lunedì e venerdì su Canale 5. Gli altri concorrenti entrati in casa sono Fiordaliso, Arnold Cardaropoli, Valentina Modini, Heidi Baci e Claudio Roma. La sua è una storia di successo, perché lavorava con suo padre in una pescheria del quartiere Pignasecca di Napoli e poi è diventato attore grazie a un ruolo in Gomorra di Matteo Garrone.

Nel lungometraggio, adattamento cinematografico del best seller omonimo firmato da Roberto Saviano, Ciro Petrone ha vestito i panni di Pisellino. Grazie al ruolo nella serie di successo di Matteo Garrone. Ciro Petrone ha continuato a recitare in film e serie tv. Oltre a Reality, sempre di Matteo Garrone, ha recitato ne Il ragioniere della mafia, Il Caso Enzo Tortora, Il clan dei Camorristi, L’oro di Scampia e la miniserie televisiva La vita promessa e nel film Pinocchio con Roberto Benigni.

È stato anche nel cast della serie televisiva spagnola Veneno. Non solo cinema, Ciro Petrone è famoso per aver partecipato a Temptation Island con la fidanzata Federica Caputo regalando al pubblico una delle scene più iconiche della trasmissione. Era il 2019, e dopo aver chiesto un falò di confronto con Federica e dopo aver ricevuto il rifiuto della ragazza, Ciro Petrone non era riuscito più a calmarsi e, come detto, aveva compiuto un gesto che ormai è diventato iconico.

Non riuscendo a sopportare la lontananza della fidanzata, Ciro Petrone aveva trasgredito a qualsiasi regola del programma correndo a verso il villaggio delle fidanzate spingendo e sfuggendo allo staff e ai cameraman, molti dei quali caduti nel vano tentativo di fermarlo. Le immagini erano immediatamente diventate virali e ovviamente la coppia era stata squalificata dal programma. “Hai trasgredito le regole. Hai oltrepassato il limite del villaggio, dovrete vedervela fuori e risolvere fuori le motivazioni per cui eravate venuti”, aveva detto Filippo Bisciglia prima di allontanare la coppia dall’Is Morus relais.

“All’improvviso non ho capito più niente, mi sono preso Federica e sono uscito – ha raccontato nella clip di presentazione del GF – Stavolta non scappo, tranquilli, quella porta rimarrà chiusa“. Ciro Petrone e Federica Capuano sono ancora fidanzati. Grande tifoso del Napoli, Ciro Petrone lavora anche nel mondo del calcio come agente sportivo. È nato a Napoli l’11 ottobre 1987. È alto 180 centimetri per un peso di 67 chili.