Chi è Giselda Torresan del Grande Fratello 2023: età, altezza, peso, fidanzato, lavoro

Nuova edizione del Grande Fratello, nuovi concorrenti vip e l’atteso ritorno dei nip, i non famosi. Quest’anno il reality show condotto da Alfonso Signorini punta alla qualità grazie le direttive anti-trash imposte dall’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi per il nuovo palinsesto del Biscione. Oltre ai vip, tornano i non famosi e tra questi c’è Giselda Torresan.

“Voglio far conoscere questo territorio, la sua storia, la sua cultura, la sua biodiversità. Voglio sensibilizzare le persone a rispettare e proteggere l’ambiente, a praticare un turismo sostenibile e responsabile”, ha spiegato Giselda Torresan in una intervista rilasciata prima del suo ingresso al Grande Fratello 2023. Quest’anno il Grande Fratello ha privilegiato le storie più curiose e avvincenti con l’ingresso di persone comuni, che non hanno alcuna frequentazione con il mondo della televisione.

Chi è Giselda Torresan del Grande Fratello, vita privata: anni, altezza peso, fidanzato, che lavoro fa

Giselda Torresan fa parte della categoria dei nip e la sua storia è forse quella più vicina ai telespettatori. Ha una grande passione: la montagna. Al sito Il Dolomiti, ha raccontato di essere una “grandissima appassionata. A 10 anni avevo già girato tutto il Monte Grappa e conoscevo tutti i suoi versanti, una passione che mi hanno trasmesso in famiglia”.

“Sono una persona molto introversa, postare foto e video delle mie escursioni sui social è solo una passione. Il mio sogno è poter riaprire la malga di mio nonno per trasformarla in un rifugio”, ha spiegato ancora Giselda Torresan, che lavora come operaia in una fabbrica che si occupa dello stampaggio della plastica a Borso. Giselda Torresan è nata ad Asolo il 18 giugno 1990. Ha studiato al liceo scientifico Leonardo da Vinci di Treviso e si è laureata in Scienze Ambientali all’Università degli Studi di Padova.

Giselda Torresan si definisce un’influencer ecologista e ha come obiettivo quello di promuovere il Monte Grappa e le sue bellezze naturali della sua terra. “In generale amo girare sulle Dolomiti, mi sposto spesso per fare delle camminate. Poi è cominciato il passaparola tra le persone e i media che hanno cominciato a cercarmi anche dopo che il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, aveva parlato di me. Ma io sono molto riservata e timida, per me i social sono un gioco”, ha raccontato al sito Il Dolomiti. Il suo peso e la sua altezza non sono noti e e non è fidanzata.