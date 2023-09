Angelica Baraldi è entrata nella casa del Grande Fratello 2023 durante la prima puntata del reality e ovviamente fa parte dei concorrenti vip, ovvero le persone comuni. Quest’anno la produzione del reality ha scelto di mescolare vip e e nip con una storia da raccontare ed evitando starlette, influencer e personaggi che gravitano intorno al mondo dello spettacolo e del trash.

“Per me il Grande Fratello rappresenta una sfida di crescita personale. Sono davvero emozionata”, ha detto Angelica Baraldi durante la clip di presentazione del Grande Fratello, al via lunedì 11 settembre con la conduzione di Alfonso Signorini, la giornalista del Tg5 Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli nella postazione social.

Chi è Angelica Baraldi del Grande Fratello: anni, altezza, peso, fidanzato, padre famoso

“Sono una iperattiva, non sto mai ferma. Ho fatto qualsiasi tipo di sport. Sono cresciuta all’interno di una famiglia complicata. Sono sempre stati molti ingombranti nei miei confronti, quindi ho deciso di abbandonare la mia famiglia, credevo fosse giusto per il mio futuro. Questo ha creato una grande rottura tra me e mio padre”, ha rivelato ancora Angelica Baraldi.

Le parole di Angelica Baraldi sono state smentite da molti utenti social, che hanno svelato l’identità del padre della concorrente del Grande Fratello 2023. “Angelica Baraldi, che fa la ragazza del popolo che ha lasciato il padre, in realtà viene dalla famiglia di Luca Baraldi, ex direttore Parmalat, ora Amministratore delegato della famosa squadra di basket Virtus Bologna, e ha fatto poco fa la tesi di laurea proprio sulla Virtus. Altro che distaccata dalla famiglia e si è fatta da sola. Figlia di papà”, si legge in una Instagram Story pubblicata da Deianira Marzano, a cui è arrivata la segnalazione di una persona che evidentemente conosce bene Angelica.

Angelica Balardi è fidanzata con Riccardo. “Lui ha colmato tutte le mancanze. Ha scelto lui il mio vestito: in queste cose è più bravo di me”, ha confermato la concorrente durante la presentazione al Grande Fratello 2023. La giovane ha anche partecipato al concorso Miss Mondo Italia ma ha deciso di ritirarsi per laurearsi in Marketing internazionale e iniziare il suo percorso lavorativo in un’azienda in cui è account manager. Ha fatto da comparsa nel film Ferrari di Mann. Angelica Baraldi è nata a Modena il 22 luglio 1997, il suo peso e la sua altezza non sono noti.