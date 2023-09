Valentina Modini è una delle concorrenti del Grande Fratello 2023. Personalità molto forte, la nip è entrata nella casa più spiata d’Italia durante il secondo appuntamento con il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Ventuno i concorrenti, i primi quindici entrati lunedì 11 settembre e gli ultimi sei venerdì 15. Insieme a Valeria Mondini sono entrati Arnold Cardaropoli, Ciro Petrone, Claudio Roma, Heidi Baci e la concorrente vip Fiordaliso.

“Lady Fajana” è il suo alter-ego: “Io sono un fagiano e sono unica”, ha spiegato alle telecamere del Grande Fratello, motivando così la scelta del suo soprannome. “Valentina è un vulcano in eruzione, è decisa di quello che fa”, ha detto il nonno nella clip, per poi aggiungere: “Sono contento che sia arrivata fin lì, ha raggiunto il suo desiderio più grande”.

Sempre nel video di presentazione Valentina Modini ha raccontato di avere un bellissimo rapporto con la famiglia e in particolare con la madre, alla quale è molto legata. “La mia mamma è la persona più bella del mondo”, ha detto orgogliosa Valentina Modini. La concorrente nip ha attirato subito l’attenzione con la sua personalità estroversa e brillante. “Soltanto per il fatto di essere nata sono unica. Io rappresento la normalità”, ha detto prima di varcare la porta rossa del Grande Fratello. “Che mazzo mi sono fatta per arrivare fin qui, quanto ho lavorato!”.

Valentina Modini lavora nelle pubbliche relazioni per un ufficio stampa e come spiegato prima di entrare nella casa del Grande Fratello vive con i suoi genitori: “È stata mia madre a trasmettermi tutta questa grinta”. La famiglia della concorrente ha un ristorante, dove il padre lavora come cuoco, aperto circa 50 anni fa dal nonno.

Valentina Modini è nata il 3 novembre 1993 a Brovello Carpugnino, comune italiano di 769 abitanti della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, al confine con la provincia di Novara, in Piemonte. La concorrente del Grande Fratello è single, il suo peso e la sua altezza sono sconosciuti.