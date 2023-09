Samira Lui è una delle concorrenti del Grande Fratello 2023. Il pubblico italiano la conosce molto bene, perché fino alla stagione 2023 è stata la professoressa dell’Eredità, lo show in onda su Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Nel 2017 Samira Lui ha partecipato al concorso di Miss Italia e si è classificata terza dopo aver vinto la fascia di Miss Friuli Venezia Giulia. Il concorso della più bella d’Italia è stato il vero trampolino di lancio per Samira Lui, che poco dopo è stata chiamata dalla Rai per diventare professoressa dell’Eredità.

Nello show condotto da Flavio Insinna è stata in coppia con il collega Andrea Cerelli, anche lui modello apprezzato per il suo ruolo all’interno del quiz show Rai. Dopo l’esperienza come professoressa dell’Eredità, Samira Lui ha partecipato anche a Tale e Quale Show, il programma di imitazioni canore presentato da Carlo Conti e in onda sempre su Rai Uno e Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino.

Chi è Samira Lui: anni, altezza, peso, fidanzato, origini, lavoro

Samira Lui è anche una modella. Dopo il diploma si è trasferita a Milano per studiare cinema all’Università e lavorare come hostess per eventi, lavoro che l’ha inserita nel mondo della moda. Nel 2023 è una concorrente del Grande Fratello. “Sono nata a San Daniele dove si si fa il prosciutto di San Daniele strepitoso”, ha confessa nel video di presentazione prima dell’ingresso nella casa. La modella ha spiegato di avere un bellissimo rapporto con la madre e di non avere mai conosciuto il padre.

“Mamma – ha spiegato la giovane nel video di presentazione del GF – è una donna meravigliosa, molto buona, qualsiasi cosa di cui abbia bisogno so che c’è. Mio papà non l’ho mai conosciuto, ma questo non è un problema perché mia madre ha sopperito in tutto”. Nata a Udine il 6 marzo 1998 sotto il segno dei Pesci da padre di origini senegalesi (non lo ha mai conosciuto) e madre italiana, Samira Lui ha sempre sognato di lavorare nel mondo dello spettacolo e il suo trampolino di lancio televisivo è stato il quiz show “L’Eredità” su Rai 1, programma che le ha permesso di guadagnare notorietà in poco tempo.

La nuova concorrente del Grande Fratello è fidanzata con Luigi Punzo, un luxury concierge specializzato nell’assistenza personalizzata dei clienti. Anche il fidanzato Luigi è un fotomodello e di recente la coppia ha collaborato in un servizio fotografico dedicato ai matrimoni. In quella occasione il fidanzato Luigi ha scherzato sui social scrivendo: “L’abito lo hai messo e le foto le abbiamo fatte”. Samira Lui è alta un metro e settantotto centimetri per un peso di circa 63 chili.