Anita Olivieri è una delle concorrenti del Grande Fratello 2023. Il suo ingresso nella casa è stato molto divertente perché il conduttore Alfonso Signorini l’ha fatta entrare insieme a Giuseppe Garibaldi, il bidello di Palmi che porta proprio il nome e il cognome dell’eroe dei due mondi. “Mia madre era innamorata di Garibaldi”, ha detto la concorrente prima del suo ingresso in casa. E ovviamente i social sono impazziti e hanno già creato la prima ship di questa edizione del GF.

“E chi l’avrebbe mai detto che nel 2023 la gente si sarebbe ritrovata a shippare Giuseppe e Anita Garibaldi all’interno di un programma televisivo”, ha scritto qualcuno su Twitter. E ancora: “Immaginate uno straniero che è in vacanza in Italia. Accende la tv, arriva su Canale 5, vede 5 persone nella Casa e una voce fuoricampo che dice: ‘Garibaldi in confessionale’. A volte è così bello essere italiani, ve lo giuro”.

Chi è Anita Olivieri del Grande Fratello 2023: anni, altezza, peso, fidanzato, lavoro

Nella clip di presentazione del Grande Fratello 2023 Anita Olivieri ha raccontato qualcosa della sua vita: “Nella vita mi sono fatto il mazzo: a 25 anni ho già due lauree e un master. Arrivata all’apice del mio momento lavorativo ho capito però di non essere felice. È il motivo perché sono qui. Io guardo quella porta rossa e mi sento libera. Ho voglia di esprimermi, cosa che fuori non riesco a fare”.

Anita Olivieri lavora nel settore dell’automotive (l’industria automobilistica che riguarda la progettazione, la costruzione e la vendita dei veicoli motorizzati) e si occupa di comunicazione, brand e marketing. La concorrente del GF ha detto di essere single, ma sui social molti utenti hanno messo in dubbio la veridicità della sua dichiarazione. Il caso è scoppiato dopo una segnalazione arrivata all’influencer Deianira Marzano.

“Non sono fidanzata ma vivo con un gatto che basta e avanza”, ha spiegato la concorrente nella clip di presentazione del Grande Fratello. Dopo la pubblicazione della clip molti utenti sono andati a spulciare il profilo Instagram di Anita e si sono fatti l’idea che la giovane abbia un fidanzato. Il compagno della gieffina sarebbe il giovane ritratto in una foto pubblicata il 4 settembre in occasione della sua laurea, appena una settimana prima del suo ingresso al GF. Anita Olivieri è nata il 25 maggio 1997 a Roma ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Ha fortissimo legame con la madre e la nonna e ha un fratello di nome Leandro. Il suo peso e la sua altezza non sono conosciuti.