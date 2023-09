Massimiliano Varrese è un cantante, un ballerino e un attore italiano. Diventato famoso soprattutto per il ruolo di Furio Zani nella serie tv ‘Grandi domani’ del 2005, prodotta da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi per la regia di Vincenzo Terracciano, un format molto amato tra i giovani che richiamava quello spagnolo ‘Paso Adelante’, ha esordito sul piccolo schermo molti anni prima. Nel 1997 per la precisione, nello spot di gelati Sanson, ma è stata Raffaella Carrà a lanciarlo l’anno successivo con ‘Carramba! Che fortuna’ (Massimiliano era uno dei Carramba boys).

Un’opportunità, questa, che ha consentito a Massimiliano Varrese di debuttare poi a teatro col musical ‘Sono tutti più bravi di me’. Tra gli altri spettacoli a cui ha partecipato ricordiamo anche ‘Beautiful Thing’’ per la regia di Bruno Montefusco (2000), ‘Tre metri sopra il cielo’ di Mauro Simone (2007-2008), che lo porta a vincere il Premio Vittorio Gassman come miglior giovane talento teatrale e ‘Chiara e Francesco’ per la regia di Oreste Castagna (2012).

Chi è Massimiliano Varrese: anni, altezza, peso, ex fidanzata famosa, figlia, cinema e tv

Risale invece al 1999 l’esordio di Massimiliano Varrese in televisione con ‘Operazione Odissea’, diretto da Claudio Fragasso a cui seguiranno ‘Il bello delle donne 2-3’, ‘Grandi domani’, ‘Carabinieri – Sotto copertura’, ‘Carabinieri’, ‘La Sacra Famiglia’ e ‘Il sangue e la rosa’. Parallelamente prosegue la sua carriera come ballerino: nel 2000 Massimiliano è nel corpo di ballo del programma ‘Stasera pago io ‘, condotto da Fiorello, nel 2002 invece è tra i ballerini del tour di Geri Halliwell, con cui gira anche il video di ‘It’s raining man’ e di ‘Holly Valance’.

Nel settembre 2005 viene presentato in anteprima alla Mostra del cinema di Venezia il suo primo film da protagonista, ‘Fuoco su di me’, per la regia di Lamberto Lambertini, con Omar Sharif, mentre l’estate successiva è presentatore dell’anteprima Festivalbar. Dal 2010, in collaborazione con il maestro Maurizio Mastrini, porta in teatro diversi reading di musica e poesia.

Del 2011 è il romanzo di formazione ‘L’estate è già finita’, scritto assieme all’amico Francesco Serino. Infine nel 2019 Massimiliano Varrese viene scelto nel cast della prima edizione di ‘Amici Celebrities’. Nel 2023 entra nella casa del Grande Fratello.



Massimiliano Varrese è nato il 5 gennaio 1976 a Roma, dove attualmente vive. Alto circa un metro e settantasei centimetri (del suo peso non si hanno informazioni), è anche istruttore di arti marziali. Per quanto riguarda la vita privata, Massimiliano è stato fidanzato con l’attrice Valentina Melis, conosciuta durante le prove del musical ‘Tre metri sopra il cielo’. Valentina, che ricordiamo come protagonista del videoclip di ‘Ti prendo e ti porto via’ di Vasco Rossi, ha lavorato in diversi programmi musicali e recitato in web serie come ‘Camera Cafè’. Nel 2017 l’ha reso papà della piccola Mia. I due si sono lasciati e l’attore è single.