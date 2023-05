Si è parlato tanto dell’incoronazione di Carlo III nell’abbazia di Westminster a Londra. In tanti però hanno notato un particolare davvero terrificante proprio durante la celebrazione. Il tutto è successo in mondovisione, quindi i riferimenti, i video e i tweet a riguardo sono davvero moltissimi. Ma di cosa parliamo? C’è stato un momento che ha fatto gelare il sangue a migliaia di telespettatori in tutte le parti del globo quando ad un tratto, in fondo all’abbazia si è vista una figura nera davvero sinistra. E mentre in tanti cercano con lo sguardo i vip noti presenti in sala (come Katy Perry, il Principe Harry solo in terza fila, i figli di William dislocati un po’ ovunque) c’è chi invece ha visto… il tristo mietitore.

Sembra il plot twist di un film horror ma invece è quello che è capitato per davvero durante l’incoronazione di Re Carlo III. Tutto è successo in pochissimi secondi, proprio mentre il Re veniva incoronato. Tutti a guardare lì, ma sullo sfondo, davanti la porta della storica abbazia londinese è apparsa questa figura a dir poco macabra: un uomo vestito di nero dalla testa ai piedi e con un mano un lungo bastone.

Carlo III, momento horror durante l’incoronazione

In molti non hanno dubbi: è proprio il tristo mietitore. Pochi istanti dopo anche il Daily Mail riporta la notizia con estrema ironia: “Ogni grande festa attira alcuni ospiti non invitati, ma i fan dei reali hanno giurato di aver visto l’angelo della morte in persona all’Abbazia di Westminster oggi mentre il principe Carlo veniva incoronato”.

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? 👀#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i — Joe (@realjoegreeeen) May 6, 2023

E ancora: “Gli spettatori erano convinti di aver avvistato il Tristo Mietitore all’Abbazia di Westminster questa mattina durante la storica cerimonia. Al centro della navata, si può vedere una figura incappucciata completamente nera che si muove in piena vista della telecamera, prima di scomparire di nuovo stranamente. Sui social network sono in molti a farsi domande e commentare. Chi era questa strana figura?”.

Moment 'Grim Reaper' appears at Westminster Abbey during the coronation pic.twitter.com/61l71Evin8 — The Sun (@TheSun) May 6, 2023

Qualche istante più tardi anche il Mirror dice qualcosa a riguardo: “Il Grim Reaper, la personificazione della morte, è stata avvistata all’incoronazione del re Carlo III. Decine di persone su Twitter sono convinte che sia l’angelo della morte”. Chiaramente anche sui social è stato un finimondo.

