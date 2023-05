Lutto nel mondo dello sport. La famosa e giovanissima Shalie Lipp è deceduta la scorsa domenica. Erano circa le 11:30 quando la 21enne ha perso la vita in modo tragico. Sembra che la campionessa di Mma sia rimasta vittima di un terribile incidente stradale. Da quello che raccontano i media statunitensi (la ragazza era americana), la sua automobile – una Chevrolet Malibu del 2015 – si sarebbe scontrata con un’altra auto. Secondo gli esperti si tratterebbe anche in questo caso di una vettura di grande cilindrata.

>> “Ma chi è quello?”. Re Carlo III, attimi terrificanti a Westminster: “È apparso durante l’incoronazione”

Per lei dopo lo schianto non c’è stato nulla da fare. Assiemo a Shalie Lipp, nella stessa auto, c’era anche Vital Trottier. Il 35enne era l’allenatore dell’Academy of Combat Arts di Fargo (Minnesota), di cui faceva parte proprio la Lipp. Il ragazzo è rimasto gravemente ferito ma è ancora vivo: a morire quindi solo la 21enne. Secondo alcune fonti citate dai media americani, sembra che la ragazza non indossasse la cintura di sicurezza.





Lutto nel mondo dello sport: morta a soli 21 anni

Shalie Lipp era la figlia del telecronista sportivo Rollie Lipp. Sua madre invece insegna in un college nel North Dakota e si chiama Jennie Bucholz. Shalie Lipp aveva n futuro roseo di fronte a se considerando che nel corso della giovanissima carriera nel mondo Mma, aveva totalizzato tre vittorie e due sconfitte. A distanza di qualche giorno dall’incidente, a ricordare la ragazza, è proprio l’allenatore che era con lei durante l’inceidente, Vital Trottier.

Il 35enne ha voluto ricordare Shalie Lipp con queste parole: “Sei stata una persona meravigliosa. Una tra le poche persone che abbia mai incontrato che era destinata a raggiungere i successi più importanti. Non ti dimenticherò mai e non riesco a immaginare che non ti vedrò questa settimana o mai più. Essere tuo amico mi ha cambiato per sempre. Grazie per tutti i momenti, le discussioni sia personali che professionali, le lacrime, le risate…”.

Chiaramente anche il mondo dei social è rimasto senza parole per la prematura scomparsa della giovane Shalie Lipp. Tanti i messaggi di cordoglio per lei e i suoi genitori che ora dovranno affrontare la sfida più dura e dolorosa della vita.

Leggi anche: “Un passo alla volta”. Stefano Tacconi, un anno fa il malore e oggi la notizia annunciata dal figlio Andrea