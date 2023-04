Arriva un altro importante aggiornamento su Stefano Tacconi ad un anno dal malore. Le sue condizioni di salute sono mutate nel corso di questi lunghi mesi. Mai la famiglia lo ha lasciato solo anche solo per un momento, infatti sono tutti stati al suo fianco e indubbiamente il figlio Andrea è stato colui che ha anche informato costantemente i fan dell’ex calciatore. Già nelle scorse settimane c’erano state delle notizie incoraggianti, ma adesso è stato rivelato qualcosa di straordinario.

In particolare lo scorso mese di marzo questo era stato detto su Stefano Tacconi e le sue condizioni di salute dal dottor Perrero, che lo seguiva: “Il suo percorso è stato sorprendente, con un progressivo miglioramento dal punto di vista motorio, respiratorio e cognitivo. Sicuramente la tenacia, l’impegno, l’umore e la notevole prestanza fisica hanno facilitato il recupero”. Lui aveva lasciato l’ospedale, dopo circa un anno di permanenza all’interno del nosocomio di Alessandria.

Stefano Tacconi, quali sono le sue condizioni di salute a un anno dal malore

Ma ora c’è qualcosa di più, infatti Stefano Tacconi ha raggiunto un altro obiettivo importantissimo dopo un duro lavoro. I suoi sforzi sono stati notevolissimi in questi 12 mesi e la sua voglia di vivere è stata totale. I suoi familiari non hanno smesso di credere nella sua ripresa nemmeno per un secondo e alla fine la gioia ha prevalso. Infatti, il figlio Andrea ha pubblicato una foto meravigliosa qualche ora fa, dunque la giornata del 27 aprile sarà ricordata per sempre da tutti coloro che gli vogliono bene.

Finalmente l’ex portiere della Juventus e della nazionale azzurra è stato immortalato, mentre era in piedi, affiancato dall’adorato figlio. Quest’ultimo lo ha aiutato con le sue braccia e mani a mantenere l’equilibrio e ha commentato: “Un passo alla volta“. Piano piano è stata quindi avviata la fase della riabilitazione, che permetterà all’ex atleta di riprendere le normali funzioni deambulatorie. Un momento importantissimo, che cancella tutti i brutti pensieri, che c’erano stati da quel maledetto 23 aprile 2022.

Queste le reazioni dei follower: “Forza Stefano, un abbraccio a te e ad Andrea”, “Diventerai più forte di prima”, “Bellissima immagine”, “Forza grande campione”, “Che bella foto”, “La cosa più bella è tutta in questa immagine”.