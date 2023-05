Il principe William tradisce Kate con Rose Hanbury? È questo il gossip estremo che si sta rincorrendo tra i corridoi di Buchinkgam Palace e in tutta Londra. Proprio così, secondo i tabloid inglesi il figlio di Carlo ha un’amante e questa donna ha un nome un cognome (e per la gioia dei rotocalchi anche un volto). Si chiama Rose ed è la marchesa di Cholmondeley. Anche la donna in questione è sposata: con il Lord in Waiting del re. Ma è anche la madre di Oliver, uno dei paggi visto insieme al principe George in occasione dell’incoronazione di re Carlo.

In molti hanno notato questa ragazza, che è rimasta in disparte per tutta la cerimonia, ma che è stata comunque pizzicata dai paparazzi più esperti. E in queste ore in tantissimi stanno facendo notare un gustoso particolare che accomuna lei, Kate Middleton e udite udite, anche Meghan Markle. Gli esperti di costume infatti hanno notato una particolarità che ha lasciato molti senza parole.





Rose Hanbury durante l’evento del secolo ha indossato un abito bianco con dettagli neri: ma c’è un dettaglio che ha fatto emergere tutto il resto. Parliamo di un paio di scarpe in particolare: un paio di décolleté nere con fiocco sul retro di fattura italiana (il brand è Aquazzurra). Il classico modello Bow Tie 105 in pelle nera scamosciata, a punta e con tacco a spillo. Beh sembra proprio che sia la stessa scarpa che ha indossato in passato proprio Kate Middleton.

Ma adesso arriva il bello perché proprio quella scarpa è stata indossata prima di tutti (già dal 2018) da lei, la grande assente: Meghan Markle. Un particolare che ha mandato in brodo di giuggiole diversi commentatori della corona che chiaramente vedono un enorme filo rosso collegare le tre donne. Per chi non lo sapesse anche Sarah Rose Hanbury, proprio come Kate, non di stirpe reale.

We all know that Kkkate has a habit of turning around everything she does towards Meghan, below is the proof of who actually copies whom 👇#RoseHanbury #PrinceofPegging #KKKateisabully pic.twitter.com/aIHuDoSn4A — The Trivial Times (@trivial_times) May 1, 2023

La donna ha un passato da modella per l’agenzia Stormy Models. Poi la svolta quando ha sposato David, 23 anni più grande (lei ne ha 39, lui 62) nel 2009. Insieme hanno tre figli, i gemelli Oliver e Alexander (13 anni) e Iris, bambina di sei anni. Abitano nel Norfolk, poco lontani dalla casa di campagna di William e Kate.

