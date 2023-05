Nella mattinata di mercoledì 10 maggio è stata mandata in onda una nuova puntata di Mattino 5. Dopo aver parlato a lungo della vicenda che vede protagonista la veggente Gisella Cardia, Federica Panicucci ha aperto il collegamento con Federico Gatti, inviato da Londra. Difatti, in seguito alla cerimonia d’incoronazione di re Carlo III d’Inghilterra, la famiglia reale ha nuovamente gli occhi puntati addosso. Negli ultimi giorni si è infatti parlato a lungo di uno scoop clamoroso, proprio su due dei loro componenti.

Si è posta lunga attenzione proprio su tale questione durante la messa in onda di Mattino 5. La Panicucci ha infatti incuriosito tutti i suoi telespettatori, in quanto ha esordito dicendo: “Attenzione perché si mormora di un possibile tradimento nella Casa Reale…”. La conduttrice ci ha tenuto anche a precisare che i tradimenti non sono in realtà una novità nella famiglia reale, ciò che però sconvolge in questo scoop riguarda i due protagonisti.

Mattino 5: la Panicucci parla della famiglia reale e svela un grosso scoop

Dunque mentre Federica Panicucci si trovava in collegamento con Federico Gatti ha ammesso di essere venuta a conoscenza che tra le strade di Londra si mormora di un possibile tradimento proprio da parte del principe William. Pare infatti, ormai da tempo, che il tanto ammirato principe di Galles tradisca sua moglie Kate Middleton. Dopo l’annuncio, la conduttrice di Mattino 5 ha mandato in onda un servizio per rendere più chiaro ai telespettatori quanto sta accadendo nella famiglia reale a causa di questo spiacevole scoop.

In questo servizio si è anche ipotizzato che Kate indossi una ‘maschera‘ per non mostrare all’esterno quanto accade in realtà nella sua vita di coppia. Difatti la Middleton appare esternamente sempre impeccabile e sorridente, nulla lascia intendere che venga tradita dal marito, nonché principe, William, o perlomeno che ne sia a conoscenza. Sicuramente, secondo anche quanto confermato dall’inviato Gatti, a Londra si chiacchiera molto di questa situazione e pare inoltre che la coppia non sia per nulla contenta di ciò.

La Panicucci ha anche chiesto a Federico Gatti un suo pensiero sulla situazione e lui ha subito affermato di non dare alcun credito a tali pettegolezzi. Ha infatti dichiarato: “Onestamente io non ce lo vedo il principe del Galles imbarcarsi in queste sordide parentesi extraconiugali…”. Dopodiché il giornalista ha precisato che William e Kate starebbero anche pensando di agire legalmente nei confronti del giornale americano che ha dato il via a questo clamoroso scoop.