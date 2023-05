Il mondo intero è piazzato davanti alla televisione per seguire l’incoronazione di re Carlo III, che succede alla regina Elisabetta, morta nel settembre dell’anno scorso. E la presenza del principe Harry è stata sicuramente una delle notizie principali, infatti c’era curiosità per capire come si sarebbe comportato una volta arrivato all’abbazia di Westminster per la cerimonia. Ed effettivamente il suo atteggiamento è stato a dir poco sorprendente, infatti in tanti hanno commentato l’accaduto.

Anche durante l’incoronazione del padre re Carlo III, il principe Harry è sembrato quasi un pesce fuori d’acqua, come se non si trovasse a suo agio nonostante sia la sua famiglia. Come sapete, non è stato accompagnato da sua moglie Meghan Markle, che ha preferito restare negli Stati Uniti d’America anche perché il 6 maggio è una data speciale per suo figlio Archie, nato nel 2019. Quindi, è il suo compleanno e festeggia 4 anni di vita.

Incoronazione re Carlo, l’insolito comportamento del principe Harry

Il video tratto dalla diretta di Verissimo ha fatto il giro della rete e vede il figlio del sovrano decisamente in difficoltà. Prima che iniziasse la cerimonia di incoronazione di re Carlo III, il principe Harry è stato ripreso dalle telecamere mentre faceva il suo ingresso nel luogo religioso e tutti si sono accorti di un comportamento molto particolare. Non sembrava essere super entusiasta, anzi, pareva che avesse una sorta di disorientamento, anche se ha provato a fare qualche sorriso.

Harry è stato fatto sedere in terza fila, in compagnia del coniuge della principessa Eugenie e della principessa Alexandra. La pagina social Trashtvstellare ha scritto con ironia su Twitter: “Harry sono io quando mi invitano ad una festa, in cui non conosco nessuno”. Sembrava davvero molto in confusione, senza l’appoggio della sua famiglia, dato che è entrato praticamente da solo. Immagini che resteranno indelebili nella mente di tutti.

Harry sono io quando mi invitano ad una festa in cui non conosco nessuno #verissimo #Incoronazione pic.twitter.com/29qS7BpRgB — trashtvstellare (@tvstellare) May 6, 2023

Un filmato che ha fatto dunque parecchio scalpore e che conferma ancora una volta l’enorme distanza di Harry dalla famiglia reale. Tra l’altro, il secondogenito di Carlo e Lady Diana sarà il primo a lasciare l’Inghilterra, subito dopo l’evento.