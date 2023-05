Durante l’incoronazione di re Carlo III fari puntati anche sulla principessa Anna, l’unica vestita in maniera differente rispetto alle altre donne. Ancora una volta ha indossato l’uniforme militare e c’è un perché dietro questa scelta. Tra l’altro, la medesima decisione fu presa anche in occasione dei funerali dell’amata madre, la regina Elisabetta. E anche in questa ricorrenza storica riguardante il fratello, non poteva non presentarsi con questo look.

Intanto, prima di raccontarvi il motivo per il quale la principessa Anna è la sola ad avere un’uniforme militare all’incoronazione di re Carlo, dobbiamo anche riferirvi che Camilla sarà chiamata semplicemente regina e non regina consorte. Buckhingham Palace ha svelato che sarà regina come confermato anche dal Daily Mail. Lei nel club di lettura si fa infatti chiamare Queen’s Reading Room e non c’è mai il termine consorte. Ma torniamo alla sorella del monarca.

Principessa Anna, perché è l’unica donna ad indossare l’uniforme militare

Come è stato possibile vedere dalle immagini trasmesse dall’Inghilterra, all’incoronazione di re Carlo III la principessa Anna si è vestita con la sua classica uniforme militare, infatti ha un mantello di colore verde, il cappello col pennacchio e dei pantaloni. E il sito Vogue, già durante le esequie di Queen Elizabeth, aveva fatto sapere la motivazione ufficiale alla base di questo outfit particolare della sorella del sovrano. Visto che ha una carriera alle spalle molto significativa.

Anna non è stata nell’esercito, ma nonostante questo ha l’opportunità di indossare questa divisa militare dato che ha ottenuto dei riconoscimenti prestigiosi militari nel corso dei suoi anni di vita. Ad esempio, 30 anni fa ha avuto la nomina di contrammiraglio, mentre nel 2009 viceammiraglio. La carica di ammiraglio l’ha ottenuta invece nel 2012 e infine 3 anni fa è diventata Generale dell’esercito britannico nonché Maresciallo Capo dell’Aria della Royal Air Force.

La principessa Anna è 16esima nella linea di successione e ha sempre avuto una grande passione per i cavalli, non a caso ha ottenuto nel 1975 due medaglie d’argento e nel 1971 una d’oro all’European Eventing Championships ed è stata alle Olimpiadi.