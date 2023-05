Il 6 maggio 2023 è una giornata indimenticabile per il Regno Unito, infatti c’è l’incoronazione di re Carlo dopo la morte della sua amata mamma, la regina Elisabetta. Ma gli occhi sono puntati anche su Camilla e ora abbiamo scoperto anche perché sarà regina e non regina consorte. C’è una spiegazione ben precisa dietro questa scelta fatta dalla famiglia reale, nonostante Queen Elizabeth avesse dato un’indicazione molto chiara. E i sudditi hanno ormai conosciuto la verità.

A ricordare questa importante differenza è stato il sito Leggo, che ha dunque fatto chiarezza sul ruolo ricoperto da Camilla. Sarà regina e non regina consorte perché c’è un aspetto particolare nella sua vita. A proposito della sua vita, c’è una curiosità che ha sempre fatto rumore, ovvero che lei fosse presente al matrimonio dell’attuale re e Lady Diana, nonostante quest’ultima non volesse. La moglie del sovrano ama inoltre Scarabeo e Wordle per quanto riguarda i giochi.

Leggi anche: “Accadrà dopo l’incoronazione”. Re Carlo III, la profezia-choc di Nostradamus





Camilla, perché è regina e non regina consorte: il motivo

Dunque, nonostante sia re Carlo il protagonista assoluto perché succede ufficialmente alla regina Elisabetta a 7 mesi di distanza dalla sua morte, sebbene ormai sia attivo proprio dal giorno in cui è morta la donna, ovvero l’8 settembre 2022, è anche Camilla a rubare la scena in queste ore. Tutti si sono chiesti perché hanno scelto di chiamarla regina e non regina consorte e il chiarimento è arrivato anche nelle ultime ore. Scopriamo insieme la motivazione.

La regina Camilla ha praticamente preso lo stesso titolo di Filippo di Edimburgo, marito della regina Elisabetta, dato che lei fa parte della Royal Family perché si è sposata con re Carlo ma non appartiene direttamente alla famiglia. Buckhingham Palace ha svelato che sarà regina come confermato anche dal Daily Mail. Lei nel club di lettura si fa infatti chiamare Queen’s Reading Room e non c’è mai il termine consorte. Anche se la compianta Queen Elizabeth aveva scritto altro in un suo messaggio.

La regina Elisabetta disse: “Quando, nella pienezza dei tempi, mio ​​figlio Carlo diventerà re, so che darete a lui e a sua moglie Camilla lo stesso sostegno che mi avete dato; ed è mio sincero desiderio che, quando arriverà quel momento, Camilla sarà conosciuta come Regina Consorte mentre continua il suo leale servizio”. Ma non sarà proprio così come vi abbiamo spiegato, per volontà del palazzo reale.