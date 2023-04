Fervono i preparativi per l’incoronazione di re Carlo III prevista per il 6 maggio, quando il figlio di Elisabetta sostituirà ufficialmente la madre, deceduta lo scorso settembre, sul trono del Regno Unito. Insieme a lui la regina consorte Camilla, sposata con rito civile il 9 aprile 2005 a Windsor. Il principe Harry parteciperà alla cerimonia di incoronazione del padre in programma il 6 maggio all’abbazia di Westminster.

Harry non sarà accompagnato dalla moglie, Meghan: la duchessa del Sussex sarà assente, come rende noto Buckingham Palace. L’annuncio pone fine a settimane di speculazioni sulla partecipazione della coppia. Harry si unirà ai circa 2000 ospiti attesi per l’incoronazione di re Carlo III. Secondo la Bbc, Harry e Meghan – che vivono in California con i loro due figli – sono stati contattati più di un mese fa via email e avrebbero dovuto confermare la loro presenza alla cerimonia.

Carlo III, la profezia di Nostradamus: “Abdicherà”

Meghan rimarrà negli Stati Uniti con i figli Archie, che proprio il 6 maggio compie 4 anni, e Lilibet. L’assenza sarebbe legata ad una decisione della moglie del principe e non ad un’esclusione: “La decisione di non partecipare -osserva la Bbc- sarà vista come una fase delle tensioni non risolte e ancora presenti tra il duca e la duchessa del Sussex e la famiglia reale”.

Dopo il caso Harry e Meghan si parla anche della profezia di Nostradamus sul futuro del re Carlo III. Il regno del successore di Elisabetta II sarà breve. O almeno è quello che sostiene una delle varie interpretazioni di una profezia di Nostradamus, quella a cura dello scrittore Mario Gilbert Priester-Reading. Nel 2005, interpretando le parole di Nostradamus aveva spiegato che il re Carlo III si sarebbe trovato nelle condizioni di abdicare. Ciò vuol dire che il suo regno avrebbe avuto vita breve.

Nel suo libro Mario Reading ha scritto che la Regina Elisabetta sarebbe morta nel nel 2022 a 96 anni. “Non sarà mai incoronato Re” si legge poco più avanti nel libro che è diventato un best sellers. Ma c’è di più, perché secondo bibliografo di Nostradamus, il successore di re Carlo III non sarebbe l’erede ma un ”insospettabile’‘. Ed è quindi logico che il pensiero sia volato subito a Harry.