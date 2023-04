“Sono così felice”. Andrea Bocelli, la notizia appena data è bellissima: cosa è successo in queste ore

È stato svelato il nome di chi canterà per l’incoronazione di Re Carlo III. Ricordiamo innanzitutto che l’evento si terrà domenica 7 maggio nel parco del Castello di Windsor e il Concerto dell’Incoronazione sarà trasmesso in diretta. Il tutto avverrà davanti a milioni di persone tra ospiti, pubblico e telespettatori da tutto il mondo. Tra i nomi internazionali che spiccano troviamo quelli di Katy Perry, Lionel Richie e i Take That.

Tra i diversi cantanti presenti all’incoronazione di Re Carlo III, troviamo anche un noto tenore italiano. Non è in realtà la prima volta che questa persona si esibisce per i reali inglesi, in quanto venne scelto personalmente da Elisabetta II per il Giubileo Di Platino. Inoltre ha cantato per vari presidenti americani, tra cui Obama, Bush e Biden, per l’apertura dei Giochi Olimpici e dei Mondiali di Calcio.

Concerto dell’incoronazione di Re Carlo III, ecco chi sarà ad esibirsi

Parliamo infatti di Andrea Bocelli, amatissimo tra l’altro, oltre che in Italia, proprio in Inghilterra. Si è esibito per tutti i più noti eventi internazionali ed ha anche raggiunto il primo posto contemporaneamente nelle classifiche inglesi ed americane grazie al suo album “Sì”. Al momento si mostra però estremamente emozionato per la sua esibizione assieme al baritono, nonché suo storico amico, Sir Bryn Terfel, in occasione dell’incoronazione di Re Carlo III.

Ha affermato di essere davvero molto contento di presenziare all’evento di Re Carlo, avendo più volte cantato per sua madre, ovvero Elisabetta II. Ha poi voluto sottolineare di essere doppiamente lusingato per l’opportunità datagli, in quanto potrà cantare assieme al suo grande amico una canzone iconica di solidarietà collettiva. Durante la serata ci sarà anche un’Orchestra composta da 70 elementi ed una house band formata dalle Massed Bands of the Household Division e dalla Countess of Wessex’s String Orchestra, secondo quanto riportato anche da Today.

Ricordiamo che Andrea Bocelli è riuscito a scalare le classifiche internazionali anche grazie ad una collaborazione con il figlio 25enne Matteo Bocelli. Insieme infatti diedero vita ad un pezzo intitolato “Fall on Me“, pubblicato il 20 settembre 2018, che piacque tantissimo al pubblico italiano ed anche a quello estero.