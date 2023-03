“Lo hanno umiliato”. Harry e Meghan Markle, bomba da Londra: schiaffo senza precedenti a Re Carlo

Meghan Markle e il principe Harry, schiaffo in faccia a Re Carlo. E dire che nonostante i loro durissimi atti di accusa contro la famiglia reale, sono stati invitati all’incoronazione di Carlo III il 6 maggio a Londra. Lo ha rivelato il Sunday Times, che cita un portavoce dei Duchi di Sussex, secondo cui Harry “ha di recente ricevuto una email dall’ufficio di sua maestà a proposito dell’incoronazione”. “Una decisione se il duca e la duchessa parteciperà non sarà diffusa da noi”, ha precisato il portavoce.



Solo pochi giorni fa Il principe Harry ha dichiarato che l’uso di alcune droghe come la marijuana lo ha “davvero” aiutato a superare alcuni momenti difficili della vita. Le nuove rivelazioni del duca di Sussex sono arrivate nel corso di un evento con il dottor Gabor Mate, autore di ‘The Myth Of Normal: Trauma, Illness & Healing In A Toxic Culture’ ed esperto di traumi che ha diagnosticato al principe un disturbo da deficit dell’attenzione.

Meghan Markle e Harry: battesimo di Lilibet senza re Carlo



Parlando del suo uso di droghe e alcol, Harry ha detto che la cocaina “non ha fatto niente per me, era più una cosa sociale”, mentre “la marijuana è diversa, in realtà mi ha davvero aiutato”. Il duca ha anche raccontato dell’uso di sostanze psichedeliche come l’ayahuasca. “E’ stato rimuovere dei filtri dalla vita proprio come su Instagram – ha dichiarato – Mi ha portato un senso di rilassamento, liberazione, conforto, una leggerezza che sono riuscito a mantenere per un periodo di tempo”.



Parole che hanno provato scompiglio ma non come gli ultimi fatti. PEOPLE conferma in esclusiva che venerdì scorso il Duca e la Duchessa di Sussex hanno battezzato la loro seconda figlia Lilibet. Quando è stato raggiunto da PEOPLE, un portavoce del Duca e della Duchessa del Sussex ha dichiarato: “Posso confermare che la principessa Lilibet Diana è stata battezzata venerdì 3 marzo dall’arcivescovo di Los Angeles, il reverendo John Taylor”.



Secondo una fonte, Meghan, 41 anni, e Harry, 38 anni, hanno esteso un invito a re Carlo, alla regina Camilla, al principe William e a Kate Middleton, ma non erano presenti. Dopo che il loro nonno è diventato monarca in seguito alla morte della regina Elisabetta lo scorso settembre, ad Archie, 3 anni e Lilibet sono stati concessi i titoli di principe e principessa secondo le regole stabilite dal re Giorgio V nel 1917.