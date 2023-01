“È intervenuta la polizia”. Harry e Meghan Markle choc: urla nel cuore delle notte

Una clamorosa indiscrezione arriva da un settimanale tedesco e riguarda il principe Harry e Meghan Markle: in corso ci sarebbe una crisi profonda tanto che le liti sarebbero all’ordine del giorno. La notizia arriva mentre le prime reazioni all’autobiografia del principe iniziano ad arrivare. Un libro dal quale traspare il dolore di Harry già nel titolo: Spare. “Io ero l’ombra, il sostegno, il piano B. Ero venuto al mondo nel caso fosse accaduto qualcosa a Willy, ero stato convocato come rinforzo, distrazione, diversione e, se necessario, pezzo di ricambio”.



E ancora: “Magari un rene, una trasfusione di sangue oppure un frammento di midollo spinale. Tutto questo mi era stato esplicitato da quando ho memoria, e ribadito regolarmente da allora. Avevo vent’anni quando ho saputo della presunta frase che papà avrebbe detto a mamma il giorno della mia nascita: «Splendido! Adesso mi hai dato un erede e una riserva: il mio lavoro è finito”.

Harry e Meghan Markle, dopo una lite sarebbe intervenuta la polizia



La famiglia reale non ha commentato ma a Buckingham Palace il caso è di primissima importanza. “La royal family ha affrontato l’argomento durante una riunione a cui erano presenti anche la principessa Anna e il principe Edoardo”, ha detto una fonte reale al Sun. Risultato? I Windsor hanno preso una decisione forse senza precedenti.



“Nnon vogliono che le conversazioni private che si svolgeranno durante l’incoronazione finiscano nell’edizione tascabile di Spare. Dunque si aspettano che Harry e Meghan, anche se dovessero essere invitati, trovino un motivo per non essere presenti”. Harry, nonostante la ruvidezza del suo libro sembra intenzionato a voler recuperare in qualche modo i rapporti.



“Rivorrei avere mio padre con me. Rivorrei avere mio fratello. Rivoglio la mia famiglia. Ma per loro l’istituzione”, ossia la monarchia britannica, “è più importante”. Intanto, se la voce fosse vera, dovrà ricostruire con Meghan. Secondo il magazine tedesco Frau Aktuell infatti tra Harry e la Markle ci sarebbe stata una lite furiosa, al punto che sarebbe intervenuta la polizia locale. Da settimane come è noto si parla di aria di crisi tra i Sussex, e secondo le malelingue la coppia sarebbe in procinto di divorziare. Ma non solo.