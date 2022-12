“È la resa dei conti”. William, pazienza finita con il fratello Harry: ora passa al contrattacco

Meghan Markle e Harry, a poche ore dall’uscita della prima puntata dell’attesissima serie Netflix a Buckingham Palace si pensa al contrattacco. Business as usual è la parola d’ordine, ma dal Palazzo è trapelata l’intenzione di rispondere colpo su colpo alle cattiverie dei Sussex. Che i rapporti fossero logori si era capito durante i giorni tristi della morte della regina. Quando la sovrana se n’è andata per sempre, in pochi erano riusciti a salutarla un’ultima volta, infatti sembra che ce l’abbiano fatta solamente il nuovo re, Carlo III, e la principessa Anna. Dopo la sua morte è stato ora diffuso un retroscena sul principe Harry, che farebbe comprendere maggiormente quale sia l’atmosfera che si respira nella famiglia reale.



Un gesto nei suoi confronti sicuramente poco carino e che potrebbe essere considerato come un allontanamento di una pace totale. A riferire tutto Page Six, che aveva esordito così: “Il Principe Harry ha cercato disperatamente di arrivare al capezzale di sua nonna per dirle addio. La cosa scioccante è che ha scoperto che era morta solo leggendo gli articoli online”.

Meghan Markle e Harry, il principe William passa al contrattacco



“Questo ce l’hanno riferito diverse fonti di palazzo. La tensione era impressa sul viso di Harry mentre veniva portato a Balmoral, la residenza scozzese della Regina, poche ore dopo la sua morte l’8 settembre. Un insider di Buckingham Palace ci ha detto che Harry era stato chiamato in Scozia da suo padre, il nuovo Re Carlo III, in mattinata”.



Carlo che non parlerà contro Harry. Ci penserà invece William, e ci penseranno soprattutto i giornali inglesi, che da giorni già non fanno altro che sparare qualche colpo, sicuri che il rumore si sentirà fino in California. È stato rivelato, ad esempio, che Carlo non rispondeva più alle telefonate di Harry dall’America perché il figlio lo chiamava solo per chiedergli soldi.



Le anticipazioni delle serie di Netflix non promettono niente di buono. E Carlo, riporta il Messaggero: “Ha fatto sapere ai più stretti collaboratori che se nel libro di Harry ci saranno malevolenze o accuse nei confronti di sua moglie Camilla, toglierà ai Sussex i titoli che ancora hanno conservato, riducendoli allo stato laicale di Mr e Mrs Windsor-Mountbatten, molto più difficile da vendere a Netflix e agli editori”.