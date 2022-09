Il mondo intero ha tributato l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta II scomparsa lo scorso 8 settembre all’età di 96 anni. A Londra tantissimi capi di stato e teste coronate hanno voluto rendere omaggio alla sovrana più longeva di sempre (70 anni di regno) in occasione dei funerali che si sono celebrati all’interno dell’Abbazia di Westminster nella capitale inglese. La bara della regina è stata sepolta nella cappella di San Giorgio, insieme al principe Filippo e ai genitori, re Giorgio VI e la regina madre, nel corso di una cerimonia privata.

I membri della Royal family in segno di lutto erano vestiti in nero a Westminster, così come le duemila persona che all’interno dell’Abbazia hanno assistito alle esequie della sovrana. In prima fila gli uomini in uniforme militare a partire da re Carlo III. Al suo fianco la regina consorte Camilla, che indossava un abito nero con ricami applicati sullo scollo a “v”, e cappellino, nero anche quello con veletta. I principi di Galles, William in alta uniforme militare e Kate con i figli George e Charlotte, tutti rigorosamente in nero.





Regina Elisabetta spilla Richmond nella tomba: gesto per Harry

Leggermente più defilati Harry e Meghan Markle. Pare che la moglie del principe abbia chiesto un confronto chiarificatore a Re Carlo prima della loro partenza per la California. A sganciare la bomba è Neil Sean, un corrispondente di intrattenimento apparso su NBC News, MSNBC e Access Hollywood. “Prima di tornare in California Meghan avrebbe chiesto un’udienza personale con re Carlo III – ha detto Sean in un video pubblicato su YouTube, che ha registrato quasi 300.000 visualizzazioni. È una mossa molto coraggiosa da parte di Meghan stessa”.

Nel frattempo continuano ad arrivare notizie sulle volontà della Regina Elisabetta riguardo al suo funerale. Come è noto i rapporti tra la sovrana e il nipote Harry si erano deteriorarti a causa di alcune interviste della coppia contro la Royal Family. Ora con la morte di Elisabetta II si sono abbassati i toni dello scontro e c’è un gesto particolare della Regina che ha stupito in tanti. Tra le indicazioni che aveva dato prima di morire ci sono le cose che la sovrana porterà nella sua tomba.

Tra queste anche la famosa spilla Richmond. Si tratta di un regalo che la Regina madre fece alla figlia Elisabetta in occasione del suo matrimonio con Filippo. La spilla venne indossata anche durante il funerale del duca di Edimburgo. Ma precedentemente la sovrana aveva scelto di indossarla proprio al matrimonio di Harry e Meghan nel 2018. Insomma quella spilla lega per sempre nonna e nipote. In molti hanno letto in questa ultima volontà un disperato appello da parte della Regina affinché torni il sereno in famiglia tra Carlo, William e Harry.

