“Lei ha deciso così”. Funerale di Elisabetta II, cosa succede dopo l’addio: la notizia da Londra

Cosa succede al funerale della regina. In questi giorni migliaia e migliaia di persone hanno dato l’ultimo saluto alla sovrana, morta l’8 settembre scorso all’età di 96 anni. Imponenti le misure di sicurezza a Londra per l’addio, con centinaia di leader del mondo che partecipano ai funerali dopo dieci giorni di lutto. Il funerale si tiene all’Abbazia di Westminster, in grado di accogliere fino a 2.200 persone.

A Londra sono arrivate centinaia di teste coronate, capi di Stato e di governo e alti rappresentanti di istituzioni. Il Paese si ferma: chiusi uffici e negozi. In questi giorni migliaia e migliaia di persone hanno dato l’ultimo saluto alla sovrana, morta l’8 settembre scorso all’età di 96 anni. Imponenti le misure di sicurezza a Londra per l’ultimo saluto alla sovrana più longeva del Regno Unito. Come riporta l’Adnkronos, terminato il funerale, il feretro verrà condotto all’arco di Wellington lungo un percorso di 2,4 km.





Cosa succede al funerale della regina Elisabetta II: tutte le tappe

Cosa succede al funerale della regina? La bara sarà quindi trasferita su un carro funebre, che la porterà fuori Londra al castello di Windsor per poi essere portato in processione alla cappella di St. George. Nel pomeriggio, alle 16, nella cappella si svolgerà un servizio religioso di commiato alla presenza di 800 persone. Infine, alle 19.30, dopo il funerale e per decisione della stessa la regina, Elisabetta II verrà sepolta accanto al marito Filippo nella King George Vi Memorial Chapel durante una cerimonia privata per la famiglia reale. All’interno della cappella sono sepolti anche Enrico VIII e Carlo I, i genitori della regina Elisabetta II, re Giorgio VI e la regina madre e sua sorella, la principessa Margaret.

Per il Regno Unito il funerale della regina viene considerato la più grande operazione di sicurezza mai vista. Folle enormi, reali, una lunga lista di leader mondiali dovranno essere tenuti al sicuro nell’ambito del lavoro immane che migliaia di agenti di polizia dovranno affrontare. Un’operazione più imponente di quella del Giubileo di Platino e le Olimpiadi di Londra 2012, che hanno visto fino a 10.000 agenti di polizia in servizio al giorno.

Secondo un esperto di sicurezza reale, il rischio di minaccia è “piuttosto elevato”, soprattutto quando il nuovo re, Carlo III, entrerà in contatto con la folla. Ieri re Carlo III e la regina consorte Camilla hanno accolto a Buckhingham Palace capi di Stato, premier e reali da tutto il mondo per il ricevimento alla vigilia dei funerali di Elisabetta II. Presenti nelle sale di rappresentanza circa 500 ospiti.

“Fermatelo”. Attimi di terrore alla veglia della regina Elisabetta, il gesto choc davanti alla bara: arrestato