“Non può fare così”. Bufera su Silvia Toffanin: cosa hanno notato durante l’incoronazione di re Carlo

Oggi, sabato 6 maggio, è avvenuta l’incoronazione di re Carlo III. Come già accaduto per i funerali della regina Elisabetta II, la diretta su Canale 5 è stata affidata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Questa volta al suo fianco c’erano i giornalisti Antonio Caprarica, Cristina Parodi e Cesara Buonamici. Le prime critiche dai telespettatori sono già arrivate, i quali hanno commentato mostrando i loro punti di vista su quello che ha e che non ha funzionato nella messa in onda.

Innanzitutto sono, come sempre, stati riconfermati i complimenti a Federico Gatti, inviato da Londra. Viene definito uno dei più gradevoli cronisti per la sua rapidità di esposizione ma allo stesso tempo chiarezza nel raccontare i particolari più cruciali degli eventi. Sicuramente nella diretta dell’incoronazione di re Carlo III non è venuta meno la sobrietà e la professionalità che caratterizza a pieno la conduttrice del talk show Verissimo.

Incoronazione re Carlo III: ecco com’è andata la diretta di Verissimo

Ci sono stati innanzitutto pareri discordanti, sul web, sulla conduzione di Silvia. Alcuni definiscono da sempre la conduttrice di Verissimo non idonea nel presentare determinati appuntamenti importanti, come in questo caso l’incoronazione di re Carlo III. Diversi affermano che sia poco preparata, ma soprattutto che faccia pochi interventi. D’altro canto quest’ultima viene per altri definita una qualità della Toffanin, in quanto secondo loro in questi eventi il ruolo della conduttrice non deve essere quello di parlare a ruota libera, ma di dare spazio agli opinionisti.

In particolare però sono stati notati alcuni accavallamenti di voce proprio tra i tre opinionisti. Inoltre è stato sottolineato che Caprarica è stato colui che ha fatto più interventi durante la diretta, togliendo in questo modo spazio alle due colleghe, in particolare a Cristina Parodi che è parsa al pubblico decisamente in ombra nel salotto di Verissimo. Difatti la Buonamici è comunque riuscita a garantirsi i suoi interventi, definiti puntuali e azzeccati dai telespettatori.

Sicuramente Silvia Toffanin ha deciso di agire per sottrazione, non prendendosi la scena, come già è sua abitudine fare negli appuntamenti pomeridiani del talk show. In molti, nei commenti sul web, hanno apprezzato proprio il suo non voler strafare, paragonandola ad altri colleghi della televisione italiana che, secondo loro, non farebbero lo stesso.