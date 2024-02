Si è chiusa anche la quarta serata di Sanremo 2024, quella dedicata alle cover e ai duetti, con tutti i trenta cantanti in gara, trenta, esibirsi sul palco dell’Ariston. Ad accompagnare Amadeus è stata Lorella Cuccarini, co-conduttrice bravissima e bellissima che ha fatto ritorno al festival dopo l’esordio nel 1993 insieme a Pippo Baudo.

Ricca la scaletta, con gli artisti che si sono esibiti con nuove e vecchi successi della canzone italiana e internazionale, ma anche tanti ospiti, come il principe Alberto di Monaco, seduto sul palchetto del teatro. Sul palco sono arrivati il pilota di MotoGp Pecco Bagnaia, Margherita Buy ed Elena Sofia Ricci e la pattinatrice Carolina Kostner.

>>>> La classifica ufficiale della prima serata: grandi sorprese

>>>> La classifica ufficiale della seconda serata: è cambiato tutto

>>>> La classifica ufficiale della terza serata: conferme e new entry

>>>> Sanremo 2024, chi sono tutti i cantanti in gara

>>>> Sanremo 2024: cantanti, canzoni, ospiti, serate, duetti, co-conduttori con Amadeus





Sanremo 2024, classifica della quarta serata: fischi per Geolier

Sulla Costa, la nave da crociera a largo si Sanremo, il ritorno di uno deipiù grandi dj italiani: Gigi D’Agostino, che ha fatto ballare tutti con i suoi grandi successi Noise Maker theme, L’amour Toujours, Words of Love, Ultra Symphony, In My Mind, Another Way, Bla Bla Bla, Glitter, La Passion. Emozione per molte esibizioni, come quella di Angelina Mango, che all’Ariston ha portato La Rondine, celebre brano del padre scomparso.

Pubblico in estasi anche per altre cover come il duetto di Annalisa e La Rappresentante di Lista, Alfa e Roberto Vecchioni, Skin e i Santi Francesi, Ghali e grande divertimento con I Ricchi e Poveri e Paola e Chiara. La serata delle cover si è conclusa con i fischi sul finale all’arrivo della Top 5 che ha visto trionfare Geolier, seconda Angelina Mango, terza Annalisa, quarto Ghali e quinto Alfa.

L’Ariston è esploso: fischi e urla si sono levate dalla platea dopo la nomina del primo posto di Geolier. Il cantante napoletano si è esibito insieme a Gigi D’Alessio e i rapper Luché e Guè, ma a quanto pare il teatro non ha apprezzato per niente la loro vittoria della serata delle cover. E sui social il sentiment è lo stesso. “N a me nn frega un ca** io sono meridionale ma questo dovere morale che sentite puntualmente nel votare una persona solo perché della vostra città ha scassato la uallera, era obiettivamente la cover peggiore della serata, si legge.

Il pubblico non approva e fischia il primo posto di Geolier #Sanremo2024 pic.twitter.com/4mDvcd4fXA — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 10, 2024

“A me piace la canzone di Geolier in gara e sicuramente domani sera la ritroveremo sul podio. Ma per quando riguarda il Medley di stasera non c’era nulla, niente emozione, niente voce, niente tecnica. Nulla. C’erano moltissimi artisti che meritavano quel podio. Vergogna“, “Una controllata al televoto, grazie codacons”, “ABOLITE IL TELEVOTO LA VITTORIA DI GEOLIER È IL PIÙ GRANDE FURTO DELLA STORIA SANREMESE”, “Una vergogna, uno scandalo”, “Che schifo vedere geolier sopra la cover di Angelina, votate con il c*** #”, sono solo alcuni dei commenti sui social.