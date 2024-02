La classifica della terza serata di Sanremo 2024. E chiaramente come ogni volta partono le polemiche. È stata una serata stranamente divertente e attiva per essere la terza di questa edizione del Festival. In genere questo è il momento della flessione in negativo, ma una super Teresa Mannino ha tenuto tutti lì, incollati alla tv per tutta la sera. Per non parlare di Russell Crowe che, a differenza del collega John Travolta, ha fatto emozionare e sopratutto ridere.

>>>> Sanremo 2024, chi sono tutti i cantanti in gara

>>>> Sanremo 2024: cantanti, canzoni, ospiti, serate, duetti, co-conduttori con Amadeus

L’attore ha persino preso in giro Travolta. Dopo l’esibizione poco convincente dell’attore di Grease il giorno precedente, c’era preoccupazione che anche Crowe potesse avere una performance deludente. Tuttavia, l’attore de Il Gladiatore ha superato ogni aspettativa, prendendosi gioco di Travolta e della sua gag del Ballo del qua qua” Amadeus ha accolto calorosamente Crowe, definendolo una leggenda e chiedendogli se i personaggi che ha interpretato lo influenzano ancora.





La classifica della terza serata di Sanremo 2024

Crowe ha risposto che ora sa come proteggersi grazie all’esperienza. Teresa Mannino ha poi fatto notare che, nonostante le sue origini italiane, il cognome di Crowe non suona italiano come quello di altre celebrità. Crowe ha risposto menzionando il cognome di alcuni grandi attore dal cognome italiano Travolta e imitando il Ballo del qua qua, esclamando poi “What the f+ck!”, che in italiano è stato tradotto come “Ma che ca…o fai?!”. Epico.

Ma torniamo alla classifica. A fine serata Amadeus e Teresa hanno svelato i primi cinque posti della classifica provvisoria. Stavolta è da considerare il voto del pubblico (50%) e delle radio (l’altro 50%): Al primo posto Angelina Mango con La noia. Al secondo Ghali con Casa mia, al terzo Alessandra Amoroso con Fino a qui.

La classifica della seconda serata

1 Geolier – I p’ me, tu p’ te

2 Irama – Tu no

3 Annalisa – Sinceramente

4 Loredana Bertè – Pazza

5 Mahmood – Tuta gold

La classifica della prima serata

1 Loredana Berté – Pazza

2 Angelina Mango – La noia

3 Annalisa – Sinceramente

4 Diodato – Ti muovi

5 Mahmood – Tuta gold

RUSSELL CROWE CHE PERCULA JOHN TRAVOLTA IN DIRETTA MONDIALE E AMADEUS CHE SI PISCIA ADDOSSO E GLI BATTE IL CINQUE NOI VIVIAMO IN UNA SIMULAZIONE #Sanremo2024 pic.twitter.com/zq41bICH2c — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 8, 2024

andando a dormire felicissima perché angelina è prima in classifica nel suo primo Sanremo, si è mangiata il palco, si è presa una standing ovation, cori e boati da stadio

sono tanto tanto tanto fiera di te nina🤍🌶#Sanremo2024 pic.twitter.com/zFjv2VGEgD — 💐sᴛᴀɴᴢᴀ_309|| sanremo era💐 (@bomdiabelafl0r_) February 9, 2024

Al quarto Il Tre con Fragili e al 5° posto troviamo Mr. Rain con Due altalene. Chiaramente sui social non tutti sono soddisfatti della classifica e si chiedono se Angelina Mango si meriti davvero quella posizione: “Ma è uno scherzo?”, si legge tra la valanga di commenti su X, da anni il vero e divertente ‘tribunale’ del pubblico del Festival.

Leggi anche: “Ha bestemmiato”. Sanremo 2024: la folle teoria su Fiorella Mannoia